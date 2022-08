Aprueban 6 mil 233 mdp para financiamiento de partidos en 2023

Tomada de Youtube / El Consejo General del INE aprobó más de 6 mil 633 mdp para financiamiento de los siete partidos políticos nacionales en 2023

Ciudad de México.— El Consejo General del INE aprobó un monto de más de 6 mil 233 millones de pesos para el financiamiento de los siete partidos políticos nacionales en 2023.

En medio de un debate en el que salieron a relucir casos como el cobro de moches durante el Gobierno de Delfina Gómez, en el municipio de Texcoco, los consejeros aprobaron por unanimidad el acuerdo que establece que de ese total, 5 mil 936 millones se destinarán al sostenimiento de actividades ordinarias, 178 millones para actividades específicas y el resto para servicio postal y franquicia telegráfica.

Morena, que ha impulsado la reducción del financiamiento público de los partidos, es el instituto político que tiene asignada la bolsa más alta con mil 909 millones de pesos.

Le siguen el PAN con mil 151 millones y el PRI con mil 128 millones, en tanto que Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) recibirán en conjunto 2 mil 43 millones de pesos.

Por coalición, Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PVEM y PT, recibirá 2 mil 844 millones, en tanto que la alianza Va por México obtendrá una bolsa de más de 2 mil 734 millones.

Durante la discusión del proyecto, el representante de Morena, Eurípides Flores, calificó como escandaloso el monto, ya que con esos recursos se podrían construir dos trolebuses elevados similares a los que operan en la Alcaldía Iztapalapa y pagar durante un año 260 mil pensiones para adultos mayores y 105 mil jornales para campesinos del programa Sembrando Vida.

Flores afirmó que Morena no necesita dinero para avanzar electoralmente y como ejemplo, dijo que el mismo año que regresaron la mitad de su financiamiento ordinario ganaron cuatro Gubernaturas.

En respuesta, el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández, le recordó al morenista que en enero pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 4.9 millones de pesos a su partido por financiarse ilegalmente con dinero que fue retenido a empleados del municipio de Texcoco durante el gobierno de Delfina Gómez, hoy candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.

"¿Usted viene aquí a decir que está en contra del financiamiento público a los partidos políticos, pero sí está a favor entonces de que, por ejemplo, su candidata en el Estado de México, Delfina Gómez, le moche su salario a los trabajadores de Texcoco para financiar a Morena?", cuestionó.

Víctor Hugo Sondón dijo que antes de que Gómez piense en ser candidata al Gobierno del Estado de México, debería aclarar las denuncias que por el caso de los descuentos ilegales que tiene ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía General de la República.

"Me preocupa sobremanera que alguien que gobernó un municipio que no es menor, pero que no es tan importante como otros en el Estado de México, hablando de Texcoco, pretenda ahora gobernar una entidad como la del Estado de México, porque en volumen tiene muchos más empleados que Texcoco y la tentación de tener miles de víctimas para descontarles sus sueldos me preocuparía demasiado", sostuvo.

El consejero Jaime Rivera recordó que Morena no reclamó la reducción del financiamiento público a los partidos cuando estaba fuera del Gobierno, porque como oposición necesitaba dinero para competir por el poder.

"¿Por qué será que ahora desde el Gobierno desdeña el financiamiento público a los partidos políticos, incluso pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento ordinario para que los partidos puedan funcionar de manera permanente? ¿Será que el partido Morena de verdad quiere aplicarse a sí mismo la pobreza franciscana de manera permanente o será que obtiene recursos de otras fuentes?", cuestionó.

En su turno, el representante del PRD, Arturo Prida, señaló que la idea del financiamiento público tenía como objetivo evitar que el dinero del Gobierno y de la delincuencia entrara a los partidos, de ahí que la pretensión de Morena de eliminarlo llevaría a que prevaleciera el financiamiento proveniente de sobres amarillos y de moches.

"Quieren desaparecer a la oposición, a los órganos autónomos, a los que piensan diferente y quieren que prevalezcan las aportaciones en sobres, como los de Pío, o en moches, como los de Delfina", indicó.