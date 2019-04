Aprueban en lo general reforma laboral

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley Federal del Trabajo entre reclamos de la Oposición que el dictamen se realizó con prisas y entre presiones por el T-MEC.

En la reforma, que tuvo 417 votos a favor, uno en contra de la panista Silvia Garfias y 29 abstenciones de MC, se establecen nuevas condiciones para garantizar la democracia sindical y mejorar los procedimientos de justicia laboral.

La discusión sigue con 104 artículos reservados por 50 diputados.

El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, manifestó en tribuna que la reforma es un momento de suma importancia para la lucha por la libertad de los trabajadores y democracia de sus organizaciones.

"Por más de 40 años se ha luchado fuertemente a través de muchísimas acciones para garantizar que los trabajadores cuenten dentro de los sindicatos con los derechos más elementales, que son elegir a sus dirigentes libremente, decidir el contrato colectivo de trabajo, votar la huelga y la no huelga, votarlo todo, tener el control de su tesorería, de su propia organización", dijo.

Afirmó que se acababa también con las juntas de conciliación, que se crearon desde el Constituyente de 1917 y que se convirtieron, señaló, en centros de corrupción permanente y sistemática, en la que los trabajadores fueron víctimas y los sindicatos dejaron de representarlos.

"Tenemos que acabar con el sistema llamado 'charrismo', que consiste en los sindicatos corporativos, promovidos, organizados, titulados por el Estado y con los 'sindicatos blancos', cuya ciudad siempre fue Monterrey, que son sindicatos patronales", dijo.

Durante la discusión, diputados del PT exigieron a Morena discutir y desaparecer de la legislación mexicana la figura de la subcontratación o el outsourcing.

"Nosotros consideramos que una reforma laboral que no incluya la derogación, la abrogación, la eliminación -como quieran llamarle- del outsourcing, el anglicismo con el que se conoce la subcontratación, no es una reforma que se pueda plantear a la altura de la cuarta transformación", expuso Gerardo Fernández Noroña .

"Bueno, Volkswagen tiene 32 mil trabajadores y sólo reconoce relación laboral con ocho mil, con ninguno más. Les escamotea a tres cuartas partes de su planta productiva los derechos contractuales establecidos con sus trabajadores".

La diputada del PRD Abril Alcalá presenta una moción suspensiva del dictamen al argumentar que se aprobó con prisas y genera desilusión.

Acusó que se violó el proceso legislativo, se vulneraron los derechos de las minorías y ni siquiera se aprobó con el requisito de un impacto presupuestal.

Ana Priscila González, de MC, presentó otra moción suspensiva al señalar que el dictamen es ilegal e inválido, pues se impuso sin atender el reglamento, se evitó la discusión y hubo censura en comisión.

La mayoría desechó las mociones.

El diputado del Partido Verde Marco Antonio Gómez expuso que con la reforma laboral se da fin al sindicalismo corporativo y ahora habrá una mejora salarial de los trabajadores.

"Se terminan con los sindicatos de protección que estaban contra los trabajadores", afirmó.

La diputada del PRD Mónica Bautista dijo que están a favor de una legislación secundaria que haga viable la autonomía sindical y la contratación colectiva.

Sin embargo, reclamó que la reforma se discuta por las presiones de Estados Unidos ante los compromisos asumidos en la negociación del tratado comercial T-MEC.

"Votaremos a favor de lo general, pero presentaremos nuestras reservas para dejar constancia, esperamos que en algún momento se revise a fondo el mundo el trabajo", puntualizó.

Martha Angélica Zamudio, de MC, también reclamó que se aceleró la discusión de la reforma para homologar la legislación a los compromisos del tratado comercial.

"No podemos hacer caso a la presión de gobiernos extranjeros y menos aún cuando lo que se pone en juego es la competitividad de nuestro País", sostuvo.