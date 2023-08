Apuesta PRD por Xóchitl Gálvez

Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El PRD decidió apostar por Xóchitl Gálvez para ser candidata presidencial del Frente Amplio por México, en un anuncio al que asistió la panista y fue ovacionada con gritos de "¡Xóchitl, amiga, ya eres amarilla!".

Al acto asistió Silvano Aureoles, ex Gobernador de Michoacán y aspirante a la candidatura, quien había quedado inconforme cuando el comité de selección del Frente lo eliminó en la primera fase a pesar de hacer entregado 150 mil firmas de apoyo.

El senador Miguel Ángel Mancera, el otro aspirante del PRD eliminado, no acudió al hotel de Paseo de la Reforma donde el dirigente nacional del perredismo, Jesús Zambrano, hizo el anuncio de que iban con Gálvez y no, por ahora, con la priista Beatriz Paredes.

"Obedeciendo a condiciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo de todo el País, hemos tomado la resolución, anoche ya cerca de la medianoche en la dirección nacional ejecutiva, y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema y nata diría yo, la densidad política de nuestro partido del PRD para decirte que vamos contigo, para que encabeces la construcción del Frente Amplio por México, porque nos identificamos tú y nosotros, los perredistas, en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. Sí hay tiro con Xóchitl para el 2024", afirmó Zambrano.

Ante la mirada seria de Aureoles y una Gálvez de blusa amarilla, Zambrano le dijo a la panista que tenía muchos fans en el PRD, al tiempo que la militancia perredista -en su mayoría seguidores del diputado Víctor Hugo Lobo-, que llenó una auditorio gritaba "¡Xóchitl al frente y el PRD presente!".

Gálvez agradeció a la dirigencia del PRD, a Aureoles y también a Mancera, ausente.

"Reconozco al PRD, a su dirigencia y a sus miembros, por tomar esta decisión, que no ha sido fácil, pues sabemos que en este Frente hay ideologías, que en principio pueden ser divergentes, afortunadamente las diferencias fortalecen la unidad y pluralidad del proyecto", indicó.

"Muchas gracias querido Silvano, reconozco tu generosidad de sumar a este proyecto, un proyecto en donde yo considero que todos cabemos, donde todos tenemos algo que aportar si lo que importa es México", agregó.

Zambrano comentó después en entrevista que anoche habló con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para informarle la decisión y que él lo entendió porque así es la política, por lo que negó que haya división en el Frente.

El líder perredista consideró que con esta anuncio del PRD, Gálvez obtendrá la candidatura del Frente, cuyo proceso de selección terminará el 3 de septiembre.

Reconoció que tres de los nueve integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD votaron en contra de apoyar a una de las dos aspirantes del Frente, por el temor a una ruptura.

"Ellos presentaron, en voz de la Secretaría general (Adriana Díaz), un voto en particular para diferenciarse y dejar claro que no querían acompañar esta decisión, piensan ellos que con esta decisión se puede lastimar a la otra parte del Frente. No es nuestra intención de ninguna manera, queremos que se llegue al 3 de septiembre, que en las urnas definitivamente la sociedad civil participe con su presencia emitiendo su simpatías en una papeleta y ahí queremos seguir. No hay que escandalizarse ni sorprenderse por esto de una votación mayoritaria, pero yo te diría que fue una votación calificada, de los nueve integrantes seis votamos a favor y tres en contra", dijo.

Sobre Mancera, Zambrano reconoció la molestia que tiene por haber quedado fuera del proceso y que llevó su caso al Tribunal Electoral aunque éste lo remitió a la Comisión interna del partido.

"El senador Miguel Ángel Mancera sabe que suscribo plenamente el llamado que le hizo Xóchitl para que se sume plenamente a este proyecto", dijo.

Zambrano, en entrevista final, habló muy bien de Beatriz Paredes e igual que Zambrano rechazó que deba declinar.

"Es una mujer extraordinaria, maravillosa, capaz, muy bien armada, estructurada, hay que esperar que culmine el proceso porque estoy seguro de que Beatriz va a hacer un gran papel", dijo.

Aureoles ya no quiso opinar sobre el proceso de selección del Frente y fue a tomarse la foto con Gálvez.

"Amiga querida, se dice huevo, a huevo, abuelita mi café", le dijo.