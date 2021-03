'Apuestan por un Presidente débil, sin apoyo ciudadano'

Reforma

Ciudad de México.- El mandatario López Obrador aseguró que campañas y medios en su contra apuestan por un Presidente debilitado, sin el respaldo de la ciudadanía y por ello atacan su Gobierno.

"Optaron por atacarnos, pensaron que con eso iban a someternos, con los medios y las campañas, esto es muy usual, cuando se trata de grupos de intereses creados que tienen vinculación con medios de desatan campañas, incluso hay dueños de medios que apuestan a que el Presidente se debilite, que el Presidente no tenga respaldo ciudadano, popular, un presidente débil, porque un presidente sin apoyo ciudadano es un presidente débil, que tiene que actuar como empleado de los oligarcas" expuso en conferencia mañanera.

"Entonces yo he escuchado eso, 'es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano porque entonces cómo negociamos con él, no va ceder', en mi caso aunque me debilitaran no negociaría, es cero corrupción, prefiero irme que ser cómplice de la corrupción".

Al ser cuestionado sobre las medicinas que se gestionaron con la ONU, el Mandatario recordó que anteriormente se movían influencias y se tenía "secuestrada" a la Cofepris.

"Entonces por eso estos dueños de laboratorios movieron todas sus influencias, incluso al interior del Gobierno, tenían prácticamente secuestrada la Cofepris, tenían a sus representantes, hay muchos temas para la investigación periodística, nada más que son temas vedados, quienes decidan que se autorizara un medicamento o no, por qué no se aprobaban nuevos medicamentos, los permisos, tardaban años, por la corrupción, de la mano de la burocracia, entonces todo eso lo estamos moviendo, acabamos de cambiar al director de Cofepris", mencionó.

"Estaba una persona buena, pero grande, y ahí se requiere mucho vigor y aplomo y se nombró a un joven extraordinario como médico, humanista, Alejandro Svarch, es el nuevo director, incorruptible; que no vayan los políticos, ni los va a recibir, gestores, tramitadores, es que son muchos los intereses que existen en la industria farmacéutica, muchos, y tenemos que garantizar que no falten los medicamentos. No hemos dejado de trabajar. Toda la atención está en la pandemia".

Agregó que se tienen garantizados los medicamentos necesarios en el sector salud.