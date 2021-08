Apuran evaluación por daños en Veracruz tras paso de 'Grace'

Ciudad de México.- A casi dos días del impacto del huracán "Grace" en Veracruz, el gobernador morenista, Cuitláhuac García, afirmó que se están apurando para finalizar la evaluación de daños en la región norte, la más afectada por las lluvias y vientos.

En su recorrido por Tecolutla, el mandatario sólo añadió que entre las afectaciones más graves está la falta de energía eléctrica, tal como lo han denunciado habitantes de este municipio, así como de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Nautla, Papantla y Gutiérrez Zamora.

"Estamos evaluando, tenemos que apurarnos en la evaluación, la afectación más grave en esta zona fue que la caída de los árboles afectó las líneas de electricidad, red eléctrica y el problema de destechamiento de negocios", respondió a la prensa local.

Al ser cuestionado sobre la falta de víveres, García expresó, sin dar una cifra, que también la Administración estatal se encuentra entregando despensas a la población afectada.

"Trajimos sí (despensas), pero la queja esa casi no ha sido, la queja ha sido la falta de luz eléctrica, también traemos el servicio médico porque en estas urgencias difícilmente pueden comunicar, trajimos medicamentos, el DIF está atendiendo las colonias, Protección Civil también".

Desde este domingo, el Gobierno estatal ha exhortado a la población a donar agua, comida enlatada, ropa, zapatos, medicamentos y colchonetas en cuatro centros de acopio instalados en Xalapa y el puerto de Veracruz.

"Invitamos a toda la población veracruzana, dependencias estatales, instituciones e iniciativa privada, a sumarse a los Centros de Acopio para las familias afectadas por el paso del huracán #Grace en la zona norte y centro-norte de #Veracruz y fuertes lluvias en todo el territorio", se pidió en las redes oficiales.

En la misma región, pobladores de la comunidad de Guadalupe, instalaron un bloqueo sobre la vía federal 2080 Poza Rica-Cárdel para exigir al Mandatario su presencia y ayuda a palaperos, restauranteros y comerciantes de Tecolutla.

"¡Queremos al Gobernador, queremos al Gobernador!", gritaron en la transmisión del periodista Jesús Daniel Cruz.

Carlos Fernández, quien habló por los afectados, aseguró que no fueron avisados con anticipación de lo peligroso del huracán, y que tras su impacto, no han sido ayudados.

"La molestia es para que atienda los problemas, sabemos que hay plan de emergencia, ningún momento ni antes, ni durante, ni después de la contingencia estuvieron aquí, no contamos con la Marina para nada", reprochó.

"Hay una desesperación porque no hay energía eléctrica para reactivar negocios, que están devastados, no tenemos apoyo de autoridades locales, no tenemos al Presidente municipal cerca de nosotros, por lo menos levantar un censo, sólo tomar fotos para evidenciar de su trabajo, pero en ningún momento un censo de personas afectadas".