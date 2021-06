Apuran sentencia para 90 mil presos

Ciudad de México- Hasta octubre, 90 mil reos de los 214 mil 776 internos en 291 penales del país (el 42 por ciento), seguían sujetos a proceso, es decir, aún no recibían sentencia condenatoria o absolutoria.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tan solo en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) hay 12 mil 227 reos, de los cuales 6 mil 126 están procesados y 6 mil 101 sentenciados.

Uno de los casos más emblemáticos es el del presunto secuestrador, Israel Vallarta, quien fue encarcelado en 2005 por la desaparecida AFI y acumula más de 15 años sin sentencia por el Caso Cassez.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario anunció ayer que enviará un escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que atienda los miles de casos de personas que llevan mucho tiempo presas sin condena.

Consideró que pasar años en la cárcel sin que los jueces les dicten sentencia no sólo es una injusticia, sino también una violación a los derechos humanos.

"Estamos atendiendo todos los días casos de injusticia, hoy precisamente les voy a dar a conocer? ¿sí podemos hacerlo? Es un asunto de seguridad, de justicia? lo de los que están presos sin sentencia", comentó.

"Esto lo estamos viendo porque es una violación, consideramos, a los derechos humanos, de miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo, años. Entonces vamos a enviar de manera respetuosa un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda".

López Obrador detalló que hay mil 63 internos cuyos procesos llevan entre 2 y 5 años; 2 mil 378 entre 5 y 10 años; 579 entre 10 y 15 años; y hay 90 personas privadas de la libertad que llevan entre 15 y 20 años sin recibir sentencia.

Abundó que este fenómeno evidencia la necesidad de contar con suficientes defensores de oficio y que el Poder Judicial atienda a quienes no tienen para pagar un abogado.

"Entonces vamos a atender esto. Esto hoy se trató en el Gabinete de seguridad. Esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y de que también el Poder Judicial, con todo respeto, atienda a quienes no tienen para pagar abogados", dijo.

"Porque si gente que tiene recursos y puede pagar un abogado, está en una situación de éstas, es muy probable que logre que lo liberen, pero el que no tiene y no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, pues ahí pueden estar años".

Grupo REFORMA publicó en diciembre que las cárceles de México siguen saturadas de reos sin sentencia. Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que 4 de cada 10 internos de penales estatales y federales enfrentan prisión preventiva.