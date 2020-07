Aquí estoy dando la cara, dice Osorio Chong a SFP

Especial

Ciudad de México.- Ante investigaciones a su patrimonio, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que defenderá su integridad dando siempre la cara y pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) manejar el caso con pulcritud.

"Aquí estoy dando la cara y por eso hago un llamado a la SFP para que las investigaciones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud. Las filtraciones mediáticas que se han ido dando distraen la atención, contaminan los procesos y generan suspicacias.

"Defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. No he cometido actos al marco de la ley y no tenemos nada qué ocultar, prueba de ello es que aquí estoy y seguiré dando la cara como siempre lo he hecho", dijo Osorio en un video publicado en sus redes sociales.

Este viernes, Reforma publicó que la SFP investiga "inconsistencias" en el patrimonio del ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La Secretaría revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

A raíz de esto, el priista afirmó que no cuenta con ningún inmueble en la Ciudad de México y que la casa en la que vive es rentada.

"Como lo señalé en su momento ninguna de esta propiedades o inmuebles son míos ni de mi familia. Y en la vivenda en la que actualmente estoy la habito desde julio del 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia. Aquí está el contrato en el que puedo hacerlo público, se renta esa casa", aseguró Osorio mientras mostraba el contrato.

"Y dejo absolutamente claro nuevamente que no tengo ningún inmueble, ninguno en la CDMX. Soy de Hidalgo, soy de Pachuca, y cuando termine mis responsabilidades me regreso a Pachuca, por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble y se puede comprobar en el registro público".

Osorio Chong agregó que todos los funcionarios que ocupan un cargo público siempre deben estar abiertos al escrutinio de la sociedad con lo que respecta a sus actos, decisiones y patrimonio.