Aquí los memes por el Día del Maestro

El Día del Maestro es ese momento en que los alumnos, y sus papás, consienten a los profesores con regalitos, flores, chocolates, poemas y canciones como agradecimiento a lo que hacen día con día por los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes de México.





Sin embargo, este día también despierta el humor de los usuarios de redes sociales que con un poco de ironía recuerdan a sus profesores.

Por eso, aquí te dejamos los mejores memes del Día del Maestro.

El look de los 'profes' diario vs el look de festejo.









Y nunca falta quien aprovecha para revivir este meme, otra vez.









Para muchos, la maestra es su primer 'crush' infantil.

















La verdad es que en los exámenes NUNCA preguntan lo que pusieron en la guía de estudios.









Ya nadie cae en esas tretas o ¿si?









¿Ya nada de chocolates y flores? Estas nuevas generaciones...

Nunca especificaron qué tipo de maestros, ¿no? Feliz día a los Maestros de Obra.









Fuente: Nación 321