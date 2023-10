Aquí se acabaron los presidencialismos: Xóchitl Gálvez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Reunida con empresarias afiliadas a la Coparmex de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez resaltó la virtud de trabajar en equipo, aseguró que no es mujer que obedezca a los hombres, y prometió que con ella acabarán los presidencialismos.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México se comprometió a rodearse de "mujeres chingonas" para asegurar que ella no se deja llevar por verticalismos en la toma de decisiones.

"Este no es un tema de hacer las cosas solas. Es un tema de equipo: aquí se acabaron los presidencialismos y tampoco soy una mujer que obedezca a un hombre. Me puedo acompañar de muchos hombres, aconsejarme de muchos hombres, pero jamás obedecer. Jamás me van a decir 'vamos a hacer esto y esto', porque soy una mujer que no se deja", sostuvo.

Gálvez salió al paso de las versiones que sugieren que la competencia por la Presidencia de la Republica de 2024 ya está decidida.

"Que no las depriman esas encuestas amañadas; si tienen alguna duda, para la Miguel Hidalgo empecé cinco puntos abajo y la gané por cinco puntos en cuatro semanas. Vamos a remontar", ofreció.

Tras condenar el ambiente de odio y división que se respira en el País, lo que ha propiciado que las familias enteras se dividan, la senadora recomendó a las empresarias no pelear por los políticos, pues no vale la pena.

"Lo que tenemos que hacer", repuso, "es exigirle soluciones a la clase política soluciones. Lo que tenemos que exigirle es que resuelvan el tema de la inseguridad, el de la salud, el del empleo".