Arma Aureoles su consulta para quitar bloqueos de CNTE

Ciudad de México.- El Gobernador Silvano Aureoles informó que realiza una consulta ciudadana para saber si la población está de acuerdo con que el Gobierno estatal libere las vías del tren, las cuales permanecen bloqueadas desde hace 48 días por una facción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán.

En un video publicado en redes sociales, el Mandatario de extracción perredista, acompañado por líderes empresariales del estado, informó que, aunque se trata de un asunto que compete al Gobierno federal, la Administración estatal podría intervenir debido a la falta de acciones por parte de la Federación.

"En este momento, estamos realizando una consulta para saber qué piensan las michoacanas y los michoacanos sobre este problema que nos afecta a todas y todos por un interés pequeño, reducido, de unos cuantos", dijo.

"Si el Gobierno federal sigue sin hacer nada y la gente coincide en la necesidad de poner fin a este tema lo antes posible, nosotros como Gobierno del Estado vamos a actuar para hacer cumplir la ley, en este caso, que le corresponde hacerlo al Gobierno federal porque se trata de un conflicto nacional y se trata de vías federales, no podemos seguir permitiendo este daño al patrimonio del Estado y al patrimonio de todo el país".

Sin embargo, el Ejecutivo estatal insistió en el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a asumir su responsabilidad y resolver el conflicto.

La toma de vías, dijo, es un delito federal, por lo que mantenerse omisos y con los brazos cruzados ha provocado pérdidas millonarias para las empresas michoacanas, nacionales e internacionales.

Además, sostuvo que el grupo denominado "Poder de Base" de la Sección 18 de la CNTE que bloquea las vías no reclama salarios o mejoras educativas, sino ser reconocidos como grupo sindical.

"Este grupo de personas no reclaman salarios porque no se les adeuda ni una sola quincena, no reclaman mejor educación, reclaman que el Gobierno del Estado y el Gobierno federal reconozca a su grupo de manera oficial como un grupo sindical adicional distinto o como una separación del SNTE y de la CNTE, para que ellos tengan una representación separada en las mesas de negociación con el Gobierno federal", aseveró.

Según datos de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIMEAC), los 48 días de bloqueos en la entidad ha afectado a 4 mil 891 contenedores en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Desde la mañana del pasado 2 de octubre, los integrantes de la CNTE mantienen un bloqueo en las vías del tren a la altura de la comunidad de Caltzontzin, en el Municipio de Uruapan.

Además, desde el 14 de octubre obstruyen las vías férreas en Morelia, y desde el 24 de octubre en Pátzcuaro.