Arma Bonilla 'consulta' para expropiar club privado

Tijuana, BC.- El Gobernador Jaime Bonilla insistió en la expropiación del Club Campestre, ubicado en una céntrica zona de Tijuana, y armó un sondeo en Facebook cuyo resultado respalda su propuesta.

En la "consulta", según informó, se obtuvieron 875 votos, y el 77 por ciento se pronunció a favor de la expropiación.

"El Club Campestre, desde su origen, no ha proporcionado ningún beneficio social a la comunidad de Tijuana. ¿Estarías de acuerdo en su expropiación para fines de interés público y convertirlo en un bosque o parque para la ciudad?", es la pregunta que planteó en su conferencia diaria matutina y la votación se recibió durante la transmisión vía Facebook.

Bonilla justificó que las autoridades del club privado no pagan predial ni agua, además la ciudad carece de muchos parques y áreas verdes.

"Tienen que entender, quieres un campo de golf, cómpralo, pero no te quedes con una propiedad que no es de ustedes, el que de ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Tú te quedas con una cosa que no es tuya, tarde que temprano te lo va a reclamar el pueblo"

"Conozco muy bien la historia, son unos cuantos los que se hicieron con el empoderamiento de los terrenos y se hicieron de esa gran extensión en un pulmón más importante de Tijuana", agregó.

El Mandatario estatal dijo que los dueños tienen que pagar sus impuestos.

"Recuerden aunque se amparen, tarde que temprano o me pagas hoy o me pagas mañana, al Estado le tienen que pagar y aquí en Baja California todos pagan"

REFORMA da a conocer que el actual Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ha sido presidente del Club en tres ocasiones.

Este lunes un ciudadano acusó que González Cruz intenta controlar las elecciones para una nueva Presidencia en dicho club.