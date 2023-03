Arman cadena humana contra Tren Maya en Quintana Roo

Agencia Reforma

Quintana Roo— Ambientalistas protestaron en defensa de los manglares y arrecifes en Puerto Morelos, al norte de Quintana Roo, ante la visita de supervisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador al proyecto del Tren Maya.

"Hemos peleado contra muchísimos proyectos, nos han querido hacer el basurero regional, nos han querido hacer muelles industriales, en fin, una serie de barbaridades y siempre lo hemos logrado, gracias a que tenemos la Ley Ambiental", gritó una de las activistas en el sitio de la protesta, a unos 39 kilómetros de Cancún y unos 35 kilómetros de Playa del Carmen, sobre el Tramo 5 Norte del Tren.

Los ambientalistas realizaron una cadena humana en el manglar para evitar los trabajos de las máquinas, justo cuando el Presidente sobrevuele la zona.

"Tren sobre cenotes no" y "Un Presidente que no cuida la naturaleza, no te va a cuidar a ti", anotaron, entre otros mensajes, en cartulinas como protesta al proyecto, al que calificaron como un ecocidio.

"Este es el muelle por donde pretenden descargar toneladas y toneladas de material pétreo, el famoso balasto, 300 camiones diarios por aquí, a quién se le ocurrió que esta era una buena idea, este muelle no está preparado para eso, el arrecife de coral no está preparado para sufrir todavía más impactos por nuestra ignorancia", dijo en sus redes sociales José Urbina, integrante del movimiento ambientalista #SelvamedelTren, que ha interpuesto amparos para evitar el paso Tren Maya por esa zona.

En días pasados, un barco de altura llegó a ese puerto procedente de Cuba con al menos 20 mil toneladas de balasto.

Gemma Santana, una de las organizadoras de la protesta de este sábado y también integrante del colectivo #SelvamedelTren, llamó al Mandatario a caminar por el Tramo 5 para atestiguar que existe un suelo cárstico y ríos en las cuevas.

"No lo ha hecho y, sin embargo, siguen construyendo sin ningún estudio, poniendo en riesgo, por supuesto, el subirse a este tren y a fragmentar una cantidad de flora y fauna en la selva y en menos de cuatro meses tres jaguares atropellados", reprochó la activista.

El Presidente inició este sábado la supervisión aérea de los Tramos 5 y 6 del Tren Maya desde Chetumal, donde declaró a medios locales que el proyecto tendrá comunicación con zonas arqueológicas e insistió en que no va a permitir que la empresa Calica siga extrayendo material pétreo de Quintana Roo.