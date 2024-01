Armas aseguradas no son del Ejército de EU: Salazar

/ Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México

CDMX.- Las armas de uso militar que han sido aseguradas al crimen organizado en México no pertenecen al Ejército de Estados Unidos, informó el Embajador Ken Salazar.

El armamento decomisado, sostuvo el representante, es de calibre de uso reservado para el Ejército estadounidense, pero eso no significa que hayan pertenecido a las Fuerzas Armadas.

"No son armas del Ejército de los Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información, en los dos años y medio que yo he estado aquí, que estas sean armas que vienen del Ejército de los Estados Unidos", sostuvo.

El lunes pasado, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al Gobierno de Estados Unidos que ha asegurado a integrantes del crimen organizado armas estadounidenses de uso militar.

En entrevista, Salazar dijo que están atendiendo seriamente el reporte de la Defensa y que están llevando a cabo un proceso de intercambio de información.

"Que (las armas) tienen los calibres que usa el Ejército, eso sí es posible, pero no son, a a vista mía y de la información que yo tengo, que vienen del Ejército de los Estados Unidos; pero, como es un tema, vamos a ver cuál es la realidad, porque estamos unidos, el Presidente Biden y el Presidente López Obrador de hacer todo lo que se pueda hacer para reducir el flujo de armas que llegan a México", comentó.

Ken Salazar participó en la ceremonia de inauguración del Taller para Gerentes de Acreditación de la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley, que congregó a secretarios de seguridad pública y fiscales.

Ante esos funcionarios estatales y municipales afirmó que las armas de uso militar deben estar en manos de militares y los cuerpos de seguridad y no de criminales.

"Casi 70 por ciento de las armas que llegan a México vienen de los Estados Unidos, esas armas ilegales provocan mucha violencia en México, traen mucho dolor", lamentó.

"Esas armas de asalto, de tipo militar, de alto calibre, que deberían de estar nada más en las manos de los militares, en las manos de los policías, llegan muchas veces al crimen organizado o a gente que usa esas armas para matar o mucha gente en los Estados Unidos y en México".