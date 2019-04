Arranca el lunes construcción en Sta. Lucía

Tecámac, Estado de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes arrancará la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Al inaugurar la feria aeroespacial en esta base aérea, aseguró que es cinco veces más grande que la terminal actual, por lo que es un buen proyecto.

"Lo anuncio porque mi pecho no es bodega: el próximo lunes comenzará la construcción del aeropuerto en Santa Lucía", dijo.

"Esta base aérea militar se salvó de ser desaparecida con la decisión polémica, controvertida, de no construir el aeropuerto en Texcoco".

Aseguró que no quiere polemizar, pero hubiera sido un error cerrar esta base aérea de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues causaba interferencia.

"No se habla de ese tema, pero es importante porque pronto va a adquirir otra dimensión, porque va a ser un aeropuerto militar-civil, hay la extensión suficiente, tampoco se sabe mucho de eso", señaló.

A los empresarios extranjeros les garantizó que habrá un verdadero Estado de Derecho.

"Los compromisos en México se cumplen y son bienvenidas todas las inversiones", indicó.

Aseguró que él decidió continuar con algunas acciones del Gobierno anterior.

"No hay continuidad con cambio, siempre que entra un Gobierno nuevo no se continúa con las acciones del anterior, no se actúa de manera institucional", explicó.

"¿Por qué en este caso sí hay esa continuidad con cambio? Porque quien organiza este evento es una institución de mucho respeto: la Secretaría de la Defensa Nacional".