Arranca pasarela de 'corcholatitas'

CDMX.- Morena inició el anuncio de resultados de sus encuestas para elegir a los candidatos a ocho gubernaturas y Jefatura de Gobierno.

Los primeros en pasar fueron los seis aspirantes de Yucatán, quienes se dijeron tranquilos y prometieron unidad.

"Me siento muy tranquilo, muy tranquilo. No hay nada definido en política hasta que caiga el último out, hasta que no termine el partido no sabemos", dijo al llegar a la reunión Joaquín Díaz, el ex coordinador de programas sociales federales en esa entidad.

La senadora Verónica Camino se mostró confiada en que la candidatura recaerá en una mujer.

"Hoy va a pasar lo que tiene que pasar y será lo mejor para México, pero lo más importante es que la gente tiene que saber es que habrá unidad.

"En mi caso habrá unidad para cualquier decisión que se tome. Me siento emocionada, contenta, muy tranquila y convencida de que la transformación llegará a mi estado, porque es uno de los estados más difíciles, y recuperarlo de la oposición será un gran reto", añadió.

En las encuestas de Morena, Verónica Camino, Rocío Barrera, Alpha Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz y Raúl Paz.

Una vez que resultados se dan a conocer a los aspirantes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, en sus redes sociales dará a conocer al ganador.

La misma dinámica será para el resto de las entidades, por lo que seguirá Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México.

"Aquí lo difícil del día de hoy es qué hay muchos aspirantes, pero solo es un ganador o ganadora, así es la política, pero estamos luchando por algo más grande, somos parte de este gran proyecto de transformación histórica y a nadie se le invitó a un cargo, a todos se les invitó -Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 y antes- a luchar por la transformación del País y esa es una satisfacción más grande que cualquier cargo en lo individual.

"Confiamos en todos nuestros compañeros y compañeras de aquí de la Ciudad de México y el resto de las entidades. Son hombres y mujeres de principios, de valores, comprometidos con el proyecto de la transformación", indicó Delgado.