Arrancan campañas en Guerrero en medio de violencia

Con recomendaciones de las dirigencias de sus partidos que no viajen solos y no realicen mítines en las noches y en sus discursos no hagan alusión a la violencia e inseguridad, este domingo arrancaron sus campañas políticas los candidatos a senadores y a diputados federales para los ocho distritos electorales de Guerrero.

Las dirigencias estatales del PRI, PRD y MC les pidieron a sus abanderados que no se arriesguen en zonas en el que vean que no podrán entrar a realizar algún mitin o reuniones con la ciudadanía o simpatizantes.

Incluso, Movimiento Ciudadano pidió a sus abanderados que si sufren alguna amenaza de las organizaciones criminales que renuncien a la candidatura.

"Una candidatura no vale la vida de uno de nuestros militantes", dijo Sebastián de la Rosa Peláez, secretario de asuntos electorales del comité estatal del MC.

En el contexto de este proceso electoral en Guerrero, el dirigente estatal del MC, Julián López Galeana, la coordinadora de Mujeres de este partido, Deyanira Uribe Cuevas y uno de sus colaboradores fueron retenidos y golpeados por hombres armados en en la Autopista del Sol cuando a bordo de una camioneta se trasladaban de Chilpancingo a Acapulco el pasado 7 de febrero.

El líder emecista, Deyanira Uribe y la otra persona que iba con ellos, fueron liberados por sus captores que les dijeron que los habían confundido con otras personas.

"Está muy complicada la situación en Guerrero y yo creo que no es solamente en los municipios de la Tierra Caliente o Zona Norte de los más violentos, sino también está igual el tema de inseguridad en muchas demarcaciones de las regiones del Centro, Costa Grande y obviamente en Acapulco", dijo Sebastián de la Rosa.

En las elecciones del 2021, una candidata de MC a la Alcaldía de Cutzamala de Pinzón, su esposo y varios integrantes de su planilla fueron secuestrados por un comando armado y a un día de que se llevaran a cabo las votaciones fueron liberados.

"Ya les dijimos a nuestros candidatos que si reciben amenazas del crimen organizado que mejor ahí le paren y que se regresen a sus casas", dijo Sebastián de la Rosa.

El emecista dijo que hasta el momento el Gobierno del Estado no les ha entregado el mapa de riesgos pese a que hace unas semanas se hizo ese compromiso ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero.

"Cada candidato es responsable de lo que dice en los mítines pero la recomendación es de que si están en un lugar donde se sabe que hay grupos de la delincuencia mejor que no hablen de la violencia o inseguridad durante su discurso", mencionó De la Rosa Peláez.

Por su parte, el líder estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que en reuniones que han tenido con los candidatos de la alianza PRI-PRD-PAN a diputados federales y de la fórmula al Senado les recomendaron cuidarse.

"La petición que les hemos hecho es de que no viajen de noche en carreteras que se sabe son inseguras y que cuando vayan a las localidades tengan acompañamiento de sus simpatizantes o de su equipo de campaña", dijo el dirigente del tricolor.

Indicó que todas las actividades de campaña que harán los abanderados serán monitoreadas las 24 horas del día para saber en donde están y, si algo les pasa, de inmediato haya una reacción.

"Hasta el momento ninguno de nuestros candidatos ha pedido medidas de seguridad ni tampoco las dirigencias de los partidos políticos", aseguró Bravo Abarca.

Perfecto Rosas González, ex diputado local del PRD y dirigente de la corriente perredista Renovación Guerrero, dijo que este proceso electoral va a vivir una situación de violencia más alta que en elecciones pasadas.

"En elecciones pasadas lo que ocurría es de que a la gente le compraban el voto, robaban urnas o hacían la operación tamal, ahora es diferente ya que ahora atemorizan, agreden u obligan a renunciar a los candidatos", dijo Perfecto González.

El Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dijo que en algunas zonas de gravedad inseguridad es en las regiones de Tierra Caliente y Norte del Estado.

"Ya hay un mapa de riesgos que le entregamos a las autoridades electorales para este proceso electoral", aseguró el funcionario estatal.

Mencionó que en el caso de las campañas para senadores y diputados federales que arranca hoy viernes en Guerrero la estrategia de seguridad corre a cargo de la Guardia Nacional (GN).

"En las (campañas) locales que arrancan en abril ya hicimos la reunión en la mesa estatal de seguridad con el INE y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero para darles a conocer las zonas y municipios con mayor incidencia delictiva", declaró Ludwing Marcial Reynoso.

Las campañas para Alcaldes en los 81 municipios y a diputados locales para los 28 distritos empiezan después de a mediados de abril próximo.

"Se estableció un mecanismo que ya está en la Ley para los casos donde se requiera resguardo (policiaco) a candidatos", expresó el Secretario General de Gobierno.

Mario Moreno ya pidió seguridad

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) informó que a petición de su abanderado a la senaduría Mario Moreno, ya se solicitó seguridad debido a que hay muchos lugares de Guerrero donde la violencia sigue al alza.

Por su parte, la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero dio a conocer que hasta el momento el Gobierno de la morenista Evelyn Salgado no les ha compartido el mapa de riesgo.

El Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, informó que el senador morenista Félix Salgado Macedonio, quien inició su campaña este fin de semana para buscar la reelección, tiene medidas cautelares ya que tien asignados un grupo de escoltas porque es presidente de la comisión de la defensa nacional en el Senado de la República.