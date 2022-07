Arrasa Delfina encuesta en Morena para Edomex

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, arrasó en la encuesta de reconocimiento para definir la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de México.

Gómez, y el senador Higinio Martínez, son los aspirantes morenistas a la Gubernatura más conocidos y estarán en la encuesta definitiva para elegir al candidato, informó la dirigencia nacional del partido.

Morena dio a conocer la encuesta de reconocimiento de los 68 aspirantes que se inscribieron para ser "coordinador de comités de defensa de la 4T", nombre que llevará el abanderado a la Gubernatura mientras llega el tiempo legal.

En la encuesta sobre las mujeres inscritas, la Secretaria resultó la más conocida, con 47.3 de popularidad, le sigue la secretaria de Organización, Xóchitl Zagal, con 13.4 por ciento, e Hilda Ramírez Mota con 12.9.

En el sondeo sobre los hombres, el senador Martínez obtuvo el 28.8 por ciento de reconocimiento; el Alcalde con licencia de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis, el 25.3; el titular de Aduanas, Horacio Duarte, el 17.4, y el ex Alcalde de Nezahualcóyotl, Hugo de la Rosa, el 13 por ciento.

En tanto, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, quedó en el noveno lugar con un 9 por ciento de reconocimiento.

La Comisión Nacional de Encuestas de Morena analizará si en la encuesta definitiva estarán de dos a siete perfiles, por lo que la siguiente semana se informará, además de establecer las fechas del sondeo final, pues tienen hasta el 10 de agosto.

Ante los resultados, en los que Gómez es la más conocida de los 68 aspirantes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que el más reconocido no necesariamente será "el coordinador o coordinadora", pues en la encuesta definitiva se considerarán otras cualidades, además de la popularidad.

"(Esta encuesta) no determina el resultado de la segunda encuesta, no porque alguien tenga el mayor reconocimiento va a ganar la segunda etapa de la encuesta, porque podríamos tener un persona muy conocida, pero conocido por mala actuación, porque no tiene prestigio", afirmó.

"Entonces eso lo detecta la segunda encuesta, quien sea muy conocido, pero por malo, no será seleccionado, porque a la hora que se le pregunte a la gente si lo quiere como candidato dirá que no".

Delgado aseguró que todos los participantes quedaron conformes con los resultados, y se puso a su disposición todo el material, por si quieren confirmar cada una de las mil 200 encuestas que se realizaron por bloques.

También aseguró que en este sondeo que se efectuó se confirma que Morena tiene ventaja, con un 30 por ciento, sobre un 12 por ciento del PRI y un 8 por ciento del PAN.

Además de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una calificación de 6.4 por ciento, y el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo del 4.8 por ciento.