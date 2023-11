Arrecia la pugna entre AMLO y Ricardo Salinas Pliego

CDMX.- La pugna arreció entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.

El Mandatario consideró que no podía permitir que deje de pagar el adeudo de 26 mil millones de pesos en impuestos.

"No podemos hacernos de la vista gorda, ni actuar como cómplices", manifestó. "Pagó una parte, 2 mil 500 millones, pero hay en juicio, ya en última instancia, por 26 mil millones".

En sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas ha acusado al Gobierno de buscar más recursos para malgastarlos: "los gobiernícolas andan enojados y desesperados por más dinero".

En otro momento de la conferencia, AMLO acusó a Salinas Pliego de aprovechar la tragedia en Acapulco para abrir sus micrófonos y dejar que "le mienten la madre", pero no permitirá que lo "ninguneen".

"Lo que quieren es el espectáculo, es que si voy a Acapulco, me van a mandar a 10 o 20 provocadores con la televisión. No es Andrés Manuel, soy el Presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, y no puedo permitir que nadie me ningunee", expresó.