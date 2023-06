Arremete AMLO contra el 'mini INE' de la oposición

Especial / Agencia Reforma / El presidente desde Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió hoy en contra del Consejo Electoral Ciudadano que podría conducir el proceso interno para seleccionar al abanderado de la alianza Va por México para la contienda de 2024.

En conferencia, desde Tuxtla Gutiérrez, el mandatario los calificó de simuladores, farsantes y reverendos hipócritas.

Además, consideró que la decisión de organizarse o agruparse para coadyuvar con los partidos de oposición, no fue espontánea, sino dirigida por quienes pretenden recuperar sus privilegios políticos y económicos.

"Acabo de ver que ya formaron con un grupo de escritores e intelectuales, Sheridan de letras libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabihondos y expertos, ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos, y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador, ya se autonombraron con ese propósito", dijo.

"Claro, no es tan espontánea esto, porque ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron con mano, ahí están los jefes del bloque conservador, que fueron los que los congregaron con ese propósito. Pero qué bueno, porque como engañaban".

El 13 de junio, Reforma publicó que el Frente Cívico Nacional (FCN) tiene listo un "mini INE" para organizar unas elecciones primarias de donde saldría el candidato opositor a la Presidencia de la República.

Ese "mini INE" estaría integrado por Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del organismo, el ex consejero Marco Antonio Baños y un grupo de especialistas de probada credibilidad en materia electoral.

En el seno del FCN se determinó no recurrir al Instituto Nacional Electoral (INE) para que organice las primarias, en el entendido de que esa autoridad no validaría un ejercicio de esa naturaleza en las próximas semanas, por no estar contemplado en la ley.

Este día, al ser cuestionado sobre la existencia de ese grupo, el presidente los acusó de simuladores.

Consideró que escritores como Enrique Krauze o Aguilar Camín seguramente tienen representantes en esa agrupación.

Sin mencionar nombres, advirtió que una de las magistradas que falló en su contra en la elección de 2006, también forma parte de los asesores de la alianza opositora.

"Es lo mismo, son puro simulador del tiempo, el que se hablaba de que había democracia en México, cuando, en realidad, lo que esperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. Todos ellos eran simuladores, farsantes, para decirlo con claridad, entonces no me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía, son muchos", expresó.

"Pero ahora reaparecen en este grupo, son unos reverendos hipócritas. Hay una que fue funcionaria del Tribunal Electoral ¿saben qué hicieron en el 2006? Creo que fue ella, como hubo fraude y no aparecían las boletas en le recuento, faltaban boletas

¿Qué justificación utilizaron? Aunque parezca increíble, surrealista, de que llegaban los jóvenes a votar y en vez de depositar la boleta, se la guardaban, porque se la llevaban de recuerdo, estamos hablando de miles de boletas".