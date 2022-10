Arremete AMLO contra Sarmiento y Villoro

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes contra el periodista Sergio Sarmiento y el escritor Juan Villoro.

Durante la mañanera, el Mandatario federal acusó a Sarmiento de ser parte de una campaña que lo quiere ligar al Cártel de Sinaloa.

"También hay una campaña en la redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del País", indicó.

"Pero lo que es increíble es que gente como Sergio Sarmiento, no me extraña, ¿por qué?, Por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsiváis, pero increíble, pone su tuit".

También se lanzó contra Villoro al decir que en el 2006 no se unió a su movimiento por estar en desacuerdo con el plantón en Paseo de la Reforma.

"Fíjense en qué andan, pero pues no son ellos, son miles de fifís o aspirantes a fifís, muy conservadores, pero muy deshonestos, con mucha deshonestidad intelectual y esto fíjense que no es nada más Sergio Sarmiento, también gente inteligente, un buen escritor como Juan Villoro, acaba de declara que él estuvo a punto de estar con nosotros en el 2006, pero que no le gustó lo del plantón y se retiró", acusó el Presidente.

Después, en las pantallas se mostró el tuit de Sarmiento haciendo una cronología de las visitas de López Obrador a Badiraguato, Sinaloa.

"Fui a Guamúchil, nada más, no fui a Badiraguato, pero por qué si son tres, porque he ido, creo que la primera fue por tierra, porque estamos construyendo un camino de Badiraguato por la sierra hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que queremos terminar, ya apúntale Sergio, porque voy a ir a inaugurarlo en enero, en diciembre o en enero", adelantó.

"Pero Sergio, te voy a informar que así como Badiraguato, está Choix y así están más de mil municipios del País, es más, el 60% de los municipios del País, Sergio, tienen más beneficiarios que viviendas, lo cual es un orgullo".

"Todo Chiapas, todo Oaxaca, todo Guerrero, hay más beneficiarios que viviendas, entre más pobreza, más marginación y también más violencia, más atención, sobre todo a los jóvenes".

"Sergio, ¿sabes qué programa se aplica en Badiraguato y Guadalupe y Calvo?, Sembrando Vida, ¿sabes para qué Sergio?, Para que tengan ingresos y siembren árboles frutales y maderables".

Y remató atacando a Villoro.

"Juan Villoro, el hijo del maestro Villoro, uno de los mejores filósofos, él mismo buen escritor, pero por su indefinición, como son intelectuales acomodaticios", soltó.

"Dice, primero, aprobó el aeropuerto de Texcoco y se alejó por completo, porque es independiente, es intelectual puro, pero ahora, ayer, diciendo que la 4T es militarización, es narcotráfico y es apoyo a los ricos, no se midió, le van a seguir dando trabajo en los medios del conservadurismo, lo van a seguir invitando en las universidades de derecha".

"Hay una gran diferencia desde el punto de vista académico, intelectual. Es mucho más inteligente Juan Villoro que Sarmiento, pero no cabe duda que el que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento y hay que seguir adelante, hay que seguir".