Arremete AMLO vs PRIAN por votar contra PEF 2024

Tijuana.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de legisladores del PRI y del PAN por votar en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

"Aprovecho para subrayar por qué no se dice que los conservadores del Congreso del PRIAN votaron en contra del presupuesto, y si de ellos dependiera, no aprobaría que se entregarán estas pensiones y no estoy hablando al tanteo", acusó.

"Cuando se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados, para que la pensión adultos mayores elevar a rango constitucional, los del PAN votaron en contra, los diputados del PAN, para poner las cosas en claro", agregó.

El presupuesto para el año entrante -que contempla un gasto de más de 9 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones serán obtenidos mediante deuda- fue avalado por diputados de Morena y aliados.

La madrugada de ayer, legisladores de Morena rechazaron una propuesta que negoció un grupo de diputados cercanos a Ebrard para crear un fondo a favor de la reconstrucción de Guerrero, lo que generó un pleito interno.

Al respecto, el Mandatario afirmó este jueves que los diputados cercanos a Marcelo Ebrard que se inconformaron con el presupuesto que avaló Morena, son libres de hacerlo, al asegurar que a nadie se le obliga a votar a favor de sus iniciativas, aunque enfatizó que el presupuesto aprobado para 2024 es una "buena noticia", pues no sólo va ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que se avaló sin "moches".

Urge a EU a terminar aduana

López Obrador urgió a las autoridades de Estados Unidos a concluir la parte que le toca de la Garita de Otay al considerar que van muy atrasados.

"La Garita de Otay se va a terminar antes de que yo concluya y desde Tijuana hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio porque van muy atrasados y vamos a terminar nosotros primero".

"Entonces, si no está concluida la parte que le corresponde a Estados Unidos, pues nos vamos a tener posibilidad de utilizar este paso, que es muy necesario por el incremento del tráfico de mercancías en esta frontera".

Este jueves, Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores, realizó un recorrido en el área de Tijuana donde se ubicará el nuevo puerto de entrada Otay II.