Arremete Bronco contra AMLO

Reforma

Monterrey, NL.- En medio de la discusión por el proyecto de Presupuesto federal para el 2021, el Gobernador Jaime Rodríguez arremetió hoy contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien calificó de centralista, de gobernar para su partido y de hablar contra la corrupción sin mencionar a los corruptos de su Gobierno.

"Es mentira que él no tiene partido, él gobierna para su partido, claro que lo está haciendo", dijo Rodríguez al asistir a la inauguración del C4 del Municipio de Santiago, Nuevo León.

"Él habla de corrupción, pero no habla de los corruptos en su Gobierno", añadió.

Ante un pequeño grupo de asistentes, el "Bronco" criticó que en el proyecto de presupuesto no se consideren fondos para el Fondo de Seguridad (Fortaseg), el mantenimiento carretero y ni siquiera para la pandemia del Covid-19.

"Esa es nuestra inconformidad con el Presidente, no puede ser", expresó luego en entrevista.

"Aunque se enoje, porque no le gusta al Presidente que le digan las cosas, pero no está bien... Y para todo él tiene la razón, ¡ah, cabrón!, ¿y todo el resto de los mexicanos qué somos?", añadió, "por eso mi molestia, si yo me llevo bien con el Presidente y no es pleito. Pero sí decirle: 'Presidente, no puso esto y esto y esto', pero él dice que sí... ¡carajo!, pues no leería el Presupuesto".

El mandatario estatal calificó las decisiones del Gobierno federal como centralistas.

"Yo apoyo en todo lo que ocupen los Presidentes Municipales, son la primera línea de atención, pero padecen el centralismo absoluto que existe en este Gobierno (federal)

"Yo decidí no ser centralista, pero el Presidente no está de acuerdo en eso".

Rodríguez insistió que junto a los Gobernadores de la Alianza Federalista presentarán un planteamiento específico para hacer correcciones en el proyecto de presupuesto, del que esperan asignación de gasto federalizado.