Arremete contra periodistas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra periodistas como Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Joaquín López Dóriga, Jorge Ramos y Carlos Loret de Mola, y los llamó voceros del conservadurismo por proteger intereses de élite y contribuir al fraude electoral del 2006.

"Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo entre los que está -y lo digo con mucho respeto- Ciro, López Dóriga, Denisse Maerker, Claudio X. González -aunque no es periodista pero es empresario-, y Loret de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos.

"Porque dicen 'es que se estigmatiza en las mañaneras'. Ahora se hacen las víctimas, ¿no?, si yo les recordara lo que ha hecho todo este grupo. Son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales. Y ni que fueran lumbreras, ni que fueran tan inteligentes, es que tienen una misión: proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como tres millones de pesos mensuales", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló a los periodistas de fraguar con el INE el fraude de 2006 mediante la alteración de los resultados que fueron informando durante la jornada electoral.

"Sí todos ellos, y diferencias claro que tenemos. Cómo se me va olvidar de que cuando nos hicieron el fraude en el 2006, el conteo lo hicieron los medios de información con el INE, era una transmisión de cadena nacional, fue lo más perverso que se haya visto. Estaban en una mesa Ciro, Denise, López Dóriga, no recuerdo quién otro. Tenían comunicación con el INE y toda la gente viendo la televisión, porque estaban dando a conocer los resultados. Ya habían hecho lo mismo, pero no así los del INE, el domingo de la elección. Empezaron con el llamado PREP e iba yo arriba y de repente amanecimos abajo.

"El miércoles que fue el conteo oficial, ponen esa mesa y empiezan a dar información, y desde luego arriba y arriba y arriba y arriba (iba yo), la gente feliz, contenta, y empiezan a cambiar en la mesa (los resultados) por televisión, por cadena. Me cuentan que hay hasta un memorándum, que se reunieron los empresarios preocupados porque se la creyeron ellos. Llegó un comunicado de Los Pinos que no se preocuparan, que todo estaba bajo control. Todos esos medios, ninguno, pidió que se contarán los votos, ninguno de estos famosos informadores.Y los intelectuales orgánicos, todos hablando del fraude", narró.

El Presidente aseguró que el actuar de los periodistas contribuyó a la larga a que permeara en el País un Gobierno ilegítimo y los responsabilizó de que aflorara la violencia en el País.

"¿Y qué provocaron?, porque hablan de polarización, pues lo que provocaron fue que un Gobierno ilegítimo en buscar el reconocimiento que no tuvo en las urnas y de manera irresponsable declarar la guerra

"Todavía no llegó a decir (Calderón) que iba declarar la guerra y que iba haber muchos muertos, pero que se tenía que hacer. ¿Y quiénes apoyaban esas posturas? Esos mismos, estos mismos quienes apoyaron a García Luna: Ciro, Marín de Milenio, todos ellos" acusó.

Además, lamentó que los periodistas nunca se hayan solidarizado ante los ataques a otros compañeros del gremio.

"Pero a ver: López Dóriga, Denise qué dijeron cuando asesinaron a una compañera de Chihuahua, qué dijeron cuando se asesino a un reportero de Sinaloa, ¿hubo una manifestación así?

"¿Qué dijeron cuando hubo tortura en televisión a Vallarta? ¿Qué dijeron cuando censuraron a Aristegui? ¿Cuando se exilió Gutiérrez Vivo? ¿Dijo algo López Doriga, Ciro, Jorge Ramos? No", sentenció.

El titular del Ejecutivo federal se solidarizó con Ciro Gómez Leyva luego del atentado que sufrió; sin embargo, dijo que el periodismo que hace es para defender a políticos y a intereses económicos.

"Pero nadie, nadie debe ser víctima de una agresión, ninguna persona y por eso mi solidaridad con Ciro, y aclarar las cosas como son. Él sabe perfectamente, él me conoce, y sabe porque tenemos diferencias, sabe por qué, y todos ellos ellos saben.

"Y sus jefes, porque detrás está en sus jefes, los que pagan, porque también no es un periodismo que informe que oriente, que defienda causas justas, es un periodismo sui generis para defender intereses económicos, y también políticos", mencionó.

Liga AMLO a 'grupos contrarios' a 4T con ataque a Ciro

Por otra parte, el Presidente López Obrador afirmó que el atentado contra Ciro Gómez Leyva fue realizado por "grupos contrarios" a quienes no les gusta que se esté realizando una Cuarta Transformación en el País.

"Sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Está bien que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.

"La gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones. Hay algunos que piensan que no habido cambios en el País, y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados, aun en circunstancias distintas y en otros tiempos", dijo.

Asimismo, el tabasqueño adelantó que le pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizar una investigación a fondo del atentado contra Gómez Leyva y que no se descarte ninguna hipótesis.

"Lamentable esta situación de Ciro Gómez Leyva y expresamos aquí que nos solidarizamos con él, y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis.

"Lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México, les tengo confianza, y le he pedido a la Jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió. No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el Gobierno que yo represento, no es un Gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida", agregó.