Arremete el presidente contra la CNDH

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a los amparos de estancias infantiles para que la entrega de dinero sea directo y no a los padres de familia, como lo ordenó su Gobierno.

"No vamos a aceptar una recomendación, saben que estaban pidiendo, o qué es la demanda de la Comisión de Derechos Humanos que reconozcamos a las estancias infantiles que están subvencionadas", dijo el presidente.

"¿Se acuerdan lo de ABC? es una subvención que dio el Seguro Social a particulares, entonces no había en la guardería los cuidados".

Durante su conferencia matutina, realizada en Villahermosa, Tabasco, el mandatario reclamó su silencio tras el incendio a la guardería ABC.

"Cómo se atreve la CNDH a estar respaldando estas cosas", aseguró.

"Ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no voy a ser cómplice de vergüenza", indicó.

Aseguró que la insistencia de la Comisión se debe a la demanda de un partido conservador.

"No puedo decir su nombre", indicó.