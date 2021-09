Arremete López Obrador contra PAN desde bastión morenista

Alfredo Moreno / Agencia Reforma / Desde Iztapalapa, considerado como uno de los bastiones de Morena en la CDMX, el Presidente López Obrador arremetió en contra del PAN.

Ciudad de México— Desde Iztapalapa, considerado como uno de los bastiones de Morena en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante el acto inaugural de una sucursal del Banco del Bienestar, el mandatario recordó que, en el año 2000, cuando compitió por la Jefatura de Gobierno de la Capital, estuvo a punto de perder la elección por la "ola azul" que desató la candidatura presidencial de Vicente Fox.

Sin embargo, sostuvo que logró vencer a los panistas en las urnas, gracias al voto de los ciudadanos más pobres de la Ciudad de México, muchos de ellos, avecindados en Iztapalapa.

"Se acercaba el día de la elección y aunque nosotros llevábamos ventaja, se iba reduciendo la ventaja, al grado que, si tarda un mes más la elección, a lo mejor no hubiésemos ganado. Porque al final triunfamos, con una ventaja de apenas 3 por ciento", refirió.

"Pero ¿qué fue lo decisivo? que el pueblo pobre de la Ciudad de México nos apoyó, nos respaldo y los que más apoyaron en el 2000, para que triunfáramos, fueron los habitantes de esta delegación de Iztapalapa. Por eso siempre es un honor estar con ustedes, en Iztapalapa".

Desde una carpa, bajo la lluvia y entre algunos truenos, el político tabasqueño sostuvo que, hace 21 años, los electores fueron engañados por el PAN, que aprovechó el hartazgo de la sociedad contra el régimen priista.

Lamentó que personas de condición humilde terminaran votando por ese partido, al que acusó de oponerse a la expropiación petrolera, a la reforma agraria, a las conquistas de los trabajadores y a los libros de texto gratuitos.

"En el 2000, no se me va a olvidar, tenían a mucha gente engañada, de que iba a haber un cambio y ¿qué pasó? que mucha gente, harta del predominio de un solo partido se sumó a ese posible cambio, muchos en el 2000. Yo estaba de candidato de Jefe de Gobierno en el 2000, la 'ola azul' estaba creciendo cada vez más y aunque pertenecen a un partido que siempre ha estado a favor de los ricos, los pobres que no tenían información", manifestó.

"Se estaban también adhiriendo, ejidatarios, fíjense, cuando ese partido siempre estuvo en contra de la reforma agraria; obreros, cuando ese partido siempre estuvo en contra de las políticas en favor de los trabajadores, un partido que se fundó en 1939, para oponerse a la expropiación petrolera, para oponerse a la política popular y patriótica del General Lázaro Cárdenas".

El presidente sostuvo que los electores votaron por el PAN porque desconocían el pasado de ese partido y estaban entusiasmados con la idea de un cambio que no llegó.

"Nosotros sabíamos que era más de lo mismo, lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual, porque era la forma de seguir manteniendo el mismo régimen de injusticia, de opresión, de corrupción de privilegios, engañando", acusó.

El pasado 6 de junio, Morena -partido fundado por López Obrador- perdió la elección en 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.