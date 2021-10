Arremete López Obrador: UNAM se derechizó

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva crítica contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues aseguró se "ha derechizado".

"Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos".

En la conferencia mañanera, el Mandatario federal acusó que egresados de esa universidad no estuvieron a la altura callaron ante atrocidades y saqueo.

"Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al país, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante".

El Jefe del Ejecutivo acusó que "muchísimos" intelectuales y académicos de la UNAM legitimaron la privatización.

"(Carlos) Salinas los cooptó a casi todos, siempre lo voy a decir, que hay honrosas excepciones".

López Obrador comentó que le gustaría que hubiera más economistas y abogados de la UNAM en el Gobierno, pero no hay porque "están en los despachos".

"Se perdió la dimensión social, entonces hay que polemizar también sobre esto y pues no, no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada, use esto, para decir que ya estoy en contra de la UNAM, hay dicho tantas cosas, tengo mi consciencia tranquila".

Señaló al ex Rector José Narro, quien fue Secretario de Salud en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Siendo Secretario de Salud acepta ser delegado del pri en Ecatepec, estamos hablando del ex Rector, claro, no todos los maestros están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal?, los silenciaron, y así en general, entonces sí se requiere una sacudida".

Ayer, el Presidente aseguró que la UNAM perdió su esencia durante las Administraciones anteriores y se volvió defensora de los proyectos neoliberales.

"Son procesos que se tienen que ir dando poco a poco. Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron dos generaciones", aseveró.

"Las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo".