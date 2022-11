Arremete otra vez contra marcha: puras finísimas personas

CDMX.- Por segundo día consecutivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra personajes políticos que marcharon contra su iniciativa de reforma electoral y en defensa del INE.

El Mandatario calificó de forma positiva que la Oposición al Gobierno que lidera se desplegara por las calles, aún si son de fuerzas políticas distintas.

"El que se aclaren las posturas, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación, entonces no hay espacio para la simulación", apuntó.

"Eso me da mucho gusto, imagínense que marchen juntos madrazo y Elba Esther y Fox y Chong, y Woldenberg, y ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, pura finísima persona, es realmente algo excepcional, cuándo se iba a pensar eso".

López Obrador retó a que la Oposición continúe manifestándose hasta llenar el Zócalo de la Ciudad de México, pues la marcha del pasado domingo no convocó para ocupar la mitad de la plancha.

"Los estoy animando a que le sigan porque tienen que llenar el Zócalo, ayer dije que apenas equivalía su marcha a la mitad del zócalo, yo creo que me excedí", ironizó.

El Presidente había calculado que la marcha en defensa del INE en la capital del País conjuntó a cerca de 60 mil personas, cinco veces más que los 12 mil asistentes reportados por el Gobierno de la Ciudad de México.

A modo de ejemplo, el tabasqueño relató sus inicios en el activismo político, cuando se subía a camiones y acudía a los pueblos donde apenas le escuchaban de 20 a 40 personas, así como sus peticiones a una radiodifusora de Tabasco para que se informara sobre algún mitin y cómo repartía volantes.

"Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban 5, y cuando me escuchaban 20 era yo feliz, feliz, un cosa que no se me va olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano", recordó.

"A veces iba yo a comunidades lejísimos y uno, además no había tradición democrática, se pensaba incluso que era ilegal ser opositor, no se movía ni una hoja de la política, se corría el riesgo de ser linchado".

El Presidente ha descalificado y atacado a quienes marchan contra su proyecto de reforma electoral. Los detractores acusan que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados es para que el oficialismo tome control del INE.

Un día después de la movilización en 50 ciudades del País, calificó la protesta como un "striptease del conservadurismo", en el que no participó mucha gente y sostuvo que la defensa del INE fue una excusa, pues todo se realiza para mantener privilegios y corrupción.

"Es fuera máscaras, el rey va desnudo, es un striptease político, público del conservadurismo. Porque todos ellos, o la mayoría, se decían independientes no partidistas, ciudadanos, además distintos", arremetió en su conferencia matutina, al igual que este martes.

Ayer, presentó una lista de 36 personajes políticos, de la sociedad civil y de la iniciativa privada que acudieron a la marcha.

Según el Mandatario, ellos han participado en distintos fraudes electorales, a lo largo de su trayectoria.