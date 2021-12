Arremeten contra PRI y Calderón por Santa Lucía

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el PRI y Felipe Calderón por la controversia surgida por el viaje que realizó en el tren que será extendido hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles.

En conferencia desde Tepic, Nayarit, el Mandatario federal afirmó que su Gobierno ya no está en la época de los montajes como lo era antes en el periodo neoliberal.

"Un buen ejemplo de noticias falsas, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe je, je, je. Sí, en efecto, ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días, la mayoría ni se enteró", ironizó.

"Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con vídeos pregrabados... ¿Cree (Calderón) que nos quedamos en la época de los montajes? Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana... Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", sentenció López Obrador al terminar de leer el tuit del ex Presidente.

Por su parte, Ana Elizabeth García Vilchis, en su sección del Quién es Quién en las mentiras de la semana, acusó a Calderón de difundir información falsa al decir que el viaje del Presidente fue una simulación.

"Este es el video del Presidente, a partir de su publicación comenzaron los ataques, pero esa mentira no les duró ni 24 horas. Fue retomado por el ex Presidente Felipe Calderón, quien además pidió que se presentara el caso en esta sección. Señor, deseo concedido, pero por mentir", expresó.

Vilchis terminó por lanzarse contra el PRI, pues aseguró que el actual Gobierno no posee la estructura para llevar a cabo montajes como lo hacía el partido tricolor en el sexenio pasado.

"Las acusaciones del montaje son falsas y les decimos por qué. No quisiéramos decepcionarlos de esta manera, pero este Gobierno no tiene esa fantasiosa estructura cinematográfica, tampoco pone pantallas verdes para photoshopear asistentes al Zócalo como sí lo hacía el PRI en 2012, 2015 y 2018 para publicar en medios y redes sus mítines en campaña", aseveró.

Al final, López Obrador pidió a sus adversarios cuidar su prestigio y no caer en el ridículo.

"Es una vergüenza y así ojalá y cuiden su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos ni lapidarios, pero deben de cuidarse y sobre todo un ex Presidente, por lo que representó, los periodistas lo mismo.

"Es distinto completamente lo que está sucediendo ahora a lo que pasaba durante el periodo neoliberal, no lo entienden, no lo aceptan y por eso se caen hasta en el ridículo. Afortunadamente, mucha gente está despertando pero sigue habiendo muchos dogmáticos conservadores que se obnubilan y no quieren ver la nueva realidad y por eso caen en el ridículo", finalizó.