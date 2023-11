Arrestan a diputado federal de Morena en Uruapan

El diputado federal de Morena, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue detenido por la Guardia Civil de Michoacán, luego que denunció que elementos intentaron extorsionar a una mujer y una niña.

Los hechos ocurrieron este mediodía en Uruapan, cuando el legislador grabó en vivo a seis agentes que, señaló, estaban encapuchados y después la transmisión fue interrumpida.

En videos difundidos en redes sociales se observa que Manzo Rodríguez fue subido a una patrulla, custodiado por oficiales con armas largas y a este vehículo lo acompañaban un par de unidades con rótulos de la Guardia Civil Estatal.

"¡Lo llevan golpeado!", "¡Es diputado de Morena!", se escucha en la grabación tomada por ciudadanos que iba siguiendo a las patrullas.

Posteriormente, en las cuentas sociales del funcionario federal se alertó sobre lo sucedido.

"Levantan y golpean elementos de Guardia Civil a diputado Carlos Manzo por ayudar a una niña y a su mamá que estaba siendo extorsionadas por los mismos policías. Por favor apoya en compartir este llamado de auxilio, nuestro diputado del sombrero está en peligro", se publicó.

El diputado federal suplente de Manzo, Esteban Rafael Constantino Magaña, entró al Facebook del legislador para transmitir en vivo mientras seguía a la patrulla que trasladaba al funcionario detenido.

"Elementos de la Guardia Civil se llevaron al licenciado Carlos Manzo. Lo están secuestrando y se lo están llevando sin motivo alguno. Aquí en Uruapan, en el puente donde está la papelera tienen al licenciado Carlos Manzo. Por favor a toda la ciudadanía se les convoca para que nos vengan a apoyar", expuso.

Al llamado acudieron allegados al legislador, que le exigieron a los policías bajar al morenista.

"Nadie está agrediendo", ¡Ya cálmense, cálmense por favor!", pedía un oficial al grupo de personas que los intentaba golpear para liberar al diputado.

"A ver, ¿por qué con la señora...?", "¡Son chingaderas cabrones!", "A ver si muchos huevos, hijos de la chingada", "¡A chingar a su madre, órale perros!", les gritaron los civiles, mientras los oficiales se retiraban y les aventaban objetos.

En el video se observó que uno de los hombres que reprochó la detención de Manzo golpeó a un agente en el ojo; ante la amenaza de bajarlos de la patrulla, los elementos huyeron tras subir a camellones.

"Se querían chingar a una señora y a una niña ahí en la gasolinera. Quieren hacer labores de tránsito esos hijos de su puta madre, esos rateros, pero aquí se la van a pelar en Uruapan. Me golpearon, me detuvieron de manera ilegal porque saben que tengo fuero constitucional que me lo dio el pueblo de Uruapan, no quieren que los estemos vigilando porque están robando a los cortadores de aguacate", dijo el diputado tras bajar de la patrulla.

"¡Ya estamos hasta la madre! Miren, aquí están los golpes que me hicieron. Me amenazaron que me iban a matar si me volvían a ver vigilando las calles de Uruapan. Hago responsable al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y al General Ortega", agregó.

Al respecto, la Guardia Civil no se ha pronunciado públicamente.