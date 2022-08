Arriban abogados de Murillo Karam al Reclusorio Norte

CDMX.- Abogados de Jesús Murillo Karam, encabezados por Javier López García, arribaron esta mañana al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, donde hoy se definirá la situación jurídica del ex Procurador General de la República.

El grupo de tres litigantes llegó al recinto judicial a las 7:00 horas, sin hacer comentarios a la prensa.

A partir de las 8:00 horas de hoy miércoles, se juega su suerte Murillo Karam, el único ex titular de la PGR que ha pisado la cárcel por la desaparición de los 43 normalistas.

El hidalguense volverá a estar frente al juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien decidirá si existen pruebas para vincularlo a proceso.

Si el ex funcionario es procesado por los tres delitos continuará sujeto a la prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, donde permanece desde el pasado sábado; si no es vinculado, recuperará su libertad.

En caso de que el juzgador decida vincularlo por sólo uno o algunos de los delitos, pero no por los tres, el también ex Gobernador de Hidalgo tendrá la posibilidad de pedir la modificación de la medida cautelar; es decir, podrá solicitar la libertad con algunas restricciones o la prisión domiciliaria.

Ninguna de las modalidades delictivas imputadas a Murillo Karam ameritan la prisión preventiva de oficio, pero le impusieron la prisión justificada, porque el juez estimó que existe el riesgo de que se pueda dar a la fuga por contar con los recursos económicos, antecedentes migratorios y una red de relaciones que podrían facilitarle huir a un país sin tratado de extradición con México.

La FGR imputa a Murillo Karam ser el autor intelectual de la "verdad histórica" en el caso Iguala, porque presumiblemente en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

La tortura y los delitos contra la administración de la justicia que se le imputan -en los que se incluyen siembra, manipulación y desaparición de evidencias- ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, fechas en la que ofreció tres ruedas de prensa en las que dio a conocer información presuntamente obtenida bajo tortura.

La desaparición forzada, de acuerdo con los fiscales, es un ilícito continuado desde septiembre de 2014 a la fecha.

Para la FGR, la "verdad histórica", una versión ficticia de los hechos, fue "fraguada" por Murillo Karam desde el 6 de octubre de 2014, fecha en que sostuvo un cónclave con altos mandos de los tres niveles de Gobierno para planear la siembra de evidencias y el desvío de las líneas de investigación.

En esa reunión presidida por el hidalguense habrían participado Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; Gualberto Ramírez, ex jefe antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; José Luis Morales López, ex Jefe Regional de esa corporación en Guerrero y Omar García Harfuch, ex coordinador de la Policía Federal.