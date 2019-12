Arrolla mujer a niños; queman su auto

Morelos.- Una mujer fue agredida por pobladores de Cuautla, Morelos, quienes incendiaron su coche luego de que atropelló a niños que participaban en un festival escolar.

La mujer embistió con un automóvil particular rojo a por lo menos ocho alumnos de la primaria Lázaro Cárdenas que realizaban un desfile sobre la Avenida Ejército Libertador y Calle 10 de abril, Colonia Gabriel Tepepan, de acuerdo al reporte policiaco.

De acuerdo a reportes locales, la mujer identificada como Michel V.M, quien está detenida en las instalaciones policiacas de la Colonia Plan de Ayala, arrolló al grupo infantil al no poder pasar por la Avenida.

"Indican que se estaba realizando un desfile, piden unidades médicas en el lugar", dice el informe municipal.

"Acudió la unidad de la Policía municipal 736. No hay lesionados, están bien los menores , a su vez detienen a la conductora del vehículo rojo, la retiran del lugar".

El incidente se registró aproximadamente a las 18:13 horas, y tras el hecho la mujer intentó huir en el vehículo, pero fue detenida sobre la misma zona.

Posteriormente, los habitantes intentaron voltear el carro Bora, le rompieron los vidrios y finalmente lo quemaron.

Bomberos de Cuautla reportaron que diversas unidades acudieron para apagar el incendio que se provocó al automóvil.

"Los papás trasladaron a nosocomios diferentes a los niños por sus propios medios, ningún niño resultó herido de gravedad", indicó Jorge Nava Altamirano, titular de Bomberos.