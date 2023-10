Arropa AMLO a Godoy y descalifica a Carmona

/ Ernestina Godoy, Fiscal de la CDMX.

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Ernestina Godoy, quien busca extender su gestión como titular de la Fiscalía General de Justicia, y descalificó a Uriel Carmona, Fiscal de Morelos al que ha señalado de haber protegido al feminicida de Ariadna Fernanda López.

"Pues opino a favor de ella, van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso, siempre digo lo que pienso, es una extraordinaria abogada, íntegra, incorruptible, la conozco hace muchos años, pero hay una posición conservadora que no está de acuerdo con que continúe, ellos quisieran que metieran a estos abogados corruptos para proteger intereses de la oligarquía y la delincuencia".

"Ernestina tuvo que ver en la impartición de justicia en toda la corrupción de los edificios, departamentos, el cartel inmobiliario, un negocio que tenían los panistas en varios sitios, lugares, daban permisos a las empresas inmobiliarias para construir, sin cuidar normas, procedimiento, y les entregaban 2,3, 4, departamentos. Ernestina descubre esto, sanciona, inicia procedimientos en contra de estos que abusaban de la gente. En la Alcaldía Benito Juárez, donde se vota por el PAN de manera fanática, aunque sean corruptos".

En contraparte, el Mandatario arremetió en contra de Carmona, a quien acusó por querer dejar impune el feminicidio de Ariadna Fernanda.

"En el caso de Morelos lo mismo, asesinan a una mujer, la van a tirar a Morelos, se hace un estudio, se habla creo que de congestión alcohólica, y se demuestra que no, que la habían asesinado, y en una relación de complicidad se la fiscalía de morelos se quiso mantener impune este crimen, entonces como actúa Ernestina Godoy no les gusta, pero así son los cambios".

El Jefe del Ejecutivo reiteró además que en la Alcaldía Benito Juárez no viven los más ricos.

"Ya les he platicado que una vez o dos gané en la delegación Benito Juárez, pero nunca se ha ganado el gobierno delegacional, ahora se llama alcaldía, una vez estábamos muy bien posicionados en la ciudad, acababa de darse un escándalo de corrupción, el delegado se acababa de ir al mundial, un escándalo, y teníamos un buen candidato, Bernardo Bátiz, nacido en BJ, honesto, maestro universitario, había tenido un desempeño ejemplar en la Procuraduría, bueno, panista, y dijimos ahora sí, ya llegó el momento, y el PAN postula a una persona, sinceramente no me acuerdo de su nombre y qué creen, que ganó, porque ya habíamos ganado en Miguel Hidalgo, que ahí viven los más ricos, como en Cuajimalpa, pero BJ es más especial, no viven los mas ricos, está la clase media.

"Entonces, ahora que se da a conocer todo este escándalo de corrupción, quien sabe cómo va votar la gente, pero en el caso de Ernestina es una mujer integra".