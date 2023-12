Asedia crimen a Villahermosa

Agencia Reforma

Tabasco.- Villahermosa, Tabasco, atravesó una noche de terror.

Autoridades locales reportaron al menos cinco puntos donde delincuentes quemaron vehículos de carga y particulares.

Aunado a ello, en varios accesos a esta ciudad se registraron persecuciones y balaceras.

El Ejército y la Guardia Nacional implementaron un despliegue de seguridad que hasta pasada la medianoche no había logrado controlar la situación.

Fuentes castrenses dieron cuenta de al menos 12 vehículos incendiados, además de nueve balaceras.

Las carreteras Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa-Nacajuca y VillahermosaFrontera fueron cerradas.

En redes sociales, usuarios reportaron la situación de emergencia y llamaron a la gente a no salir.

De manera oficial no había todavía un saldo de personas muertas o lesionadas.

También se reportaron hechos de violencia en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, donde habría ocurrido un motín.

En redes circularon videos en los que se escuchan detonaciones al interior del centro penitenciario, por lo que las autoridades buscaban tomar el control.

De manera simultánea se reportaron quemas de vehículos particulares y de carga en los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

Desmiente atentado

El primer hecho que sacudió a la ciudad fue una balacera en la zona del Campestre, en Tabasco 2000, donde se habló de un atentado contra el Secretario de Seguridad, Hernández Bermúdez.

Sin embargo, fue el propio funcionario quien desmintió dicha versión. En entrevista con medios locales, dijo que se se trató de un conflicto entre automovilistas.

"Todos bien (mi familia y yo) (...) Queremos guardar la tranquilidad; no hay nada, no hay muertos, no hay heridos. No hay detenidos, esto fue una cosa rapidísima, fue un tiroteo rápido donde están detenidos dos vehículos", apuntó.