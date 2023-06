Asegura AMLO que no habrá apagones pese a fallas

Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Salina Cruz- A pesar de las protestas por fallas de la energía eléctrica en varias partes del País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá apagones ni algún riesgo similar, y acusó una campaña de alarma.

"No no hay nada que temer porque no van a haber apagones, hay reservas suficientes de energía eléctrica, y aunque nuestros adversarios, sobre todo los del REFORMA y algunos diablitos están alarmando, es importante que la gente sepa que no nos vamos a quedar sin luz, que tenemos reservas, y además, no va a aumentar el precio de la luz", indicó.

Negó que en Monterrey, donde ayer hubo manifestaciones por falta de energía, haya alguna situación delicada o en alguna otra parte del País.

"No, no, no, para nada, en ninguna parte. Tenemos reservas suficientes, no hay nada, si se tratara de una helada en Texas, allá si tienen problema, porque ellos privatizaron toda la industria eléctrica, y nosotros estamos rescatando de la privatización de la industria eléctrica nacional", añadió.

A la salida de su hotel, antes de viajar a supervisar obras en el Istmo de Tehuantepec, el Presidente aseguró que ayer hizo una evaluación de toda la capacidad eléctrica nacional.

"En especial, la capacidad de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad", dijo

"No vamos a padecer, a sufrir por esas calamidades (de falta de energía como en Texas), porque los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos trabajadores mexicanos del sector eléctrico son de primera, puro cuarto bat", expresó.