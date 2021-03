Asegura AMLO que tema eléctrico debe ir a la Corte

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el tema eléctrico deberá ser resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los diversos amparos que se han otorgado.

"¿Cuántos amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos y los que se acumulen, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley.

"Vamos a que resuelva la Suprema Corte porque es un proceso legal, se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va llegar a la Suprema Corte de Justicia", comentó López Obrador.

En conferencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el Mandatario federal reiteró que su objetivo con la ley eléctrica es proteger a la CFE y evitar privilegios en beneficio de corporaciones nacionales y extranjeras.

"Entonces, ahora lo que queremos es que haya un trato igualitario para que no quiebre la CFE y para que no aumente el precio de la luz, porque hice el compromiso que no iba aumentar el precio de gasolinas, diésel, la luz.

"Para que no aumente, tenemos que cuidar a la CFE a Pemex, limpiar de corrupción a Pemex y a la CFE, pero también no permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras, eso es todo", dijo.

El Presidente aclaró que con esta ley no se estaría expropiando el sector eléctrico, sino únicamente busca que ya no existan concesiones.

"No se está nacionalizando, expropiando, se están respetando los contratos. Lo único es una modificación a la ley eléctrica para que no existan estas concesiones, estos excesos, estos subsidios",

López Obrador agregó que, si se declara inconstitucional la ley eléctrica, la SCJN debería cambiarse el nombre a "Suprema Corte del Derecho" y amagó con que presentaría una nueva iniciativa en caso de que esto suceda.

"Si se declara inconstitucional, porque dominan los intereses de los grupos empresariales, si los jueces, magistrados y ministros no actúan con justicia, habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así.

"Si se declara inconstitucional, si no actúan con justicia, si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es en beneficio del pueblo, tendría que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando estaba el Presidente López Mateos", finalizó.