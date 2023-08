Asegura Arriaga que defenderá con su vida libros de la SEP

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP

Ciudad de México.- Marx Arriaga, responsable del rediseño y contenido de los libros de texto gratuitos en México, aseveró que continuará con el impulso de estos materiales educativos y los defenderá con su vida, pese a la advertencia de consecuencias legales.

"El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión", respondió Marx Arriaga.

"Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!", añadió el titular de la dirección general de Materiales Educativos de la SEP.

Reforma publicó ayer que a un mes de que inicie el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eludió una orden judicial que le obligaba a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y a otros requisitos legales y que un juzgado federal emplazó a la dependencia a cumplir con la suspensión definitiva ordenada desde mayo tras un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa -que es el que lleva el amparo-, consideró que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión y la violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero lo único que la jueza puede hacer es imponer multas y denunciar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que decide si acusa a los funcionarios responsables.

El funcionario federal, que ha llamado "libros prohibidos" a los ejemplares rediseñados por la Cuarta Transformación, en su respuesta adjuntó una foto y una frase de Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense, defensor de las causas campesinas y guerrillero.

"Lograr la liberación de México y una patria nueva, o morir por ella", dice la frase atribuida al docente que lideró grupos armados.

La postura oficial de la SEP respecto a la orden judicial que ha aludido, es que no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo

"En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación", indicó.

Ante las críticas, Marx Arriaga se ha distinguido por responder de forma polémica. Asociaciones, padres de familia, especialistas, académicos y ciudadanos en general se han pronunciado en contra de los materiales educativos elaborados en este sexenio, al afirmar que el Gobierno ha sido opaco con su contenido y los ejemplares filtrados muestran errores, retrocesos y sesgos históricos. Incluso, han advertido intentos de imponer ideologías políticas.

"Me cuentan que pseudointelectuales braman porque se desechen los Libros de Texto Gratuitos... ¡No me lo creo! No creo que alguien que se defina como académico desee una quema de libros. Pero si así fuera: ¡compañerxs, corran por sus libros prohibidos porque serán de colección!", expuso en sus redes sociales.

La manera de expresarse de Arriaga contra críticos de los ejemplares ha sido denostada por usuarios en redes sociales, al señalar que el uso de la palabra bramar, los insulta, al equipararlos con animales tan sólo por tener puntos de vista diversos, además de que opinaron que no es un actuar deseable en un funcionario público.