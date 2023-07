Asegura Ebrard que no estará en más espectaculares

Foto Especial

El ex Canciller Marcelo Ebrard aseguró que su imagen no estará en más espectaculares y pidió bajar aquellos en los que aparece promocionando su libro "El Camino de México".

Al ser cuestionado sobre el gasto que han hecho los aspirantes morenistas para promocionarse en espectaculares y bardas, Ebrard dijo que su campaña ha sido austera y está comprometido con acatar lo que ha señalado su partido en el sentido de que debe retirarse la propaganda desplegada en el País.

"Yo creo que nosotros tenemos, honestamente, una de las campañas más austeras. Yo los únicos que he visto, en donde hay espectaculares con mi imagen, son del libro, que acabo de decirlo, desde marzo se puso en librería, etcétera, y no pretendemos hacer otro tipo de propaganda en espectaculares. No voy a estar en espectaculares", señaló.

Ebrard insistió en que los espectaculares que promocionan su libro fueron pagados por la editorial que lo publicó, la cual ha negado haberlo hecho.

"Lo de los libros ya les dije, mi opinión es, si nos está diciendo el partido, 'oigan, retiren todo lo que sean espectaculares', aunque sean librerías o quién sea, que por favor los retiren, es lo que les estoy pidiendo", indicó.

En conferencia de prensa en Colima y ante la pregunta de un reportero local, quien acusó que el Gobierno del Estado, encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, está presionando a los burócratas para apoyar a Claudia Sheinbaum, el ex Canciller consideró que ésta es una conducta grave que de comprobarse debe ser sancionada.

"De comprobarse lo que me estás tú señalando, que no tengo por qué dudarlo, sería una violación a la ley, ya no a Morena, a las normas de Morena, sino son delitos graves, que se establecieron por nosotros mismos en la legislación electoral.

"Es decir, usar los recursos públicos o tratar de obligar a las personas a respaldar a alguien en un proceso, es un delito federal, está en la ley. Si se llega a comprobar presentaremos la denuncia", advirtió.

Este tipo de prácticas, consideró, en lugar de ayudar a quien se pretende beneficiar lo perjudica, pues a las personas no les gusta ser presionadas.

"Creo que el tratar de presionar a la gente se les va a revertir, porque así ganó Andrés Manuel, así gamos en el 18. Cada vez que quieres obligar a la gente y repetir las mismas cosas del pasado para obligar a alguien, van a fracasar, eso es un desastre total. Entonces, yo estoy muy animado y sé que vamos a ganar la encuesta", dijo.

A tiktokazos

Al referirse a la negativa de la panista Xóchitl Gálvez de sostener un debate con él, indicó que es necesario que de una vez comiencen a contrastar sus ideas y no esperarse a ver si resultan o no ganadores en sus procesos internos.

"Yo creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos, yo tampoco sé si ella va a ganar, pero ella está hablando de la 4T, entonces yo estoy dispuesto a responderle.

"Ahora, podemos debatir por TikTok, no hay problema, nos vamos a tiktokazos, pero, ¿por qué negarse a tener un debate?", planteó.