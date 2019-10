Asegura López Obrador que Santa Lucía estará listo para 2021

Ciudad de México— Al informar que hoy arranca la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el presidente López Obrador aseguró que la obra estará funcionando en 2021.

Recordó que se presentaron 140 amparos contra el proyecto, lo cuál calificó como "un despropósito".

"Hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 este funcionando este aeropuerto, esto se complementa con el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca, dando servicios a muchos pasajeros, entonces de manera deliberada, mañosa, cerraron", dijo en conferencia mañanera.

"Hoy se habla de todo el proyecto y su conjunto, no puede hacerse el aeropuerto y quedar aislado, tiene que conectarse con el aeropuerto actual y con la CDMX, incluso hasta Hidalgo, porque va a ser el aeropuerto más cercano a Pachuca".

El mandatario reiteró que con el nuevo aeropuerto, se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la CDMX, además de que se rehabilitará el aeropuerto de Toluca.

Señaló que el proyecto que se contempló en Texcoco era una obra costosa y movida "por intereses particulares y corrupción".

"Se va crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco", indicó.

"Fue una muy buena decisión, si no hubiésemos tomado esta decisión estaríamos emproblemados porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto del lago de texcoco, no era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar, es la zona del Valle de México de más hundimientos".

Agregó que la obra se realizará con presupuesto público y se cuenta con los recursos necesarios para no adquirir deuda.