Asegura PGJ avance en casos de Norberto y Leonardo

Ciudad de México.- Aunque no mencionó cuáles, la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que hay avances y tienen líneas de investigación fortalecidas en los casos de Norberto y Leonardo, estudiantes asesinados en las últimas dos semanas en la Ciudad de México.

"Quiero comentarles que cada vez más tenemos evidencias basadas en los análisis periciales del lugar de los hechos, damos seguimiento a teléfonos celulares, tenemos el seguimiento de vehículos.

"Tenemos las cámaras y reiterarle lo que he manifestado en otras ocasiones, el análisis de la información, lo que vamos armando es confidencial" expuso Godoy desde el C5.

La Procuradora informó que el Gabinete de Seguridad se está reuniendo dos veces al día para analizar el secuestro de Norberto Ronquillo y el homicidio de Leonardo Avendaño.

"Comentarles que sí, cada día se van fortaleciendo las líneas, ya hay posibles responsables... no somos nosotros quienes al final de cuentas vamos a definir si son responsable o no. Nosotros solamente vamos a poner ante tribunales las evidencias", dijo.

Norberto Ronquillo, de 22 años, fue secuestrado la semana pasada al salir de clases de la Universidad del Pedregal y, aunque sus familiares pagaron el rescate, fue hallado sin vida.

Leonardo Avendaño, de 29 años, fue encontrado muerto a bordo de su automóvil, al dejar la Universidad Intercontinental (UIC), esta semana.

"Nos parece importante aclarar que hasta ahora el avance que tenemos en las investigaciones de los dos casos que estamos analizando, que tienen que ver con el secuestro de Norberto y el asesinato de Leonardo, en estos casos son casos separados".

"Y entre más se avanza las investigaciones, más se fortalece que se separan... tienen cosas distintas, se están actualizando elemento