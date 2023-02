Asegura senadora exhibida con cash tener las manos limpias

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego de ser exhibida recibiendo fajos de billetes de 500 pesos, la senadora morenista Rocío Abreu se lavó las manos, y aseguró que se trata de una "práctica normal" relacionada con la gestión social.

"Tengo las manos limpias. Es un tema usual y que siempre se ha hecho para diferentes cuestiones de trabajo. Todavía acaban de comentar que en Campeche se entregó dinero en efectivo para fertilizantes. Es una práctica normal que se hace", puntualizó en entrevista.

"¿Es normal que una senadora reciba dinero en efectivo?", se le preguntó.

"Yo he tenido muchos años... he sido regidora, diputada local, federal, delegada y ahora senadora. Tengo 20 años de carrera", respondió.

"¿Tiene la conciencia tranquila?", se le planteó.

"Muy tranquila. No hay nada. Yo he gastado, en cualquier gestión, en mis trabajos de escuela, de subsidio a los alimentos... he gastado 50 veces lo que se presentó (en el video)", contestó.

Abreu no supo referir la fecha del momento en que recibía el dinero y el monto tampoco pudo precisar.

"No recuerdo. Es un tema que tiene que ver con yo trabajo mucho en mi estados. Yo he presentado puntos que tal vez han incomodado, he denunciado a Alito (el dirigente del PRI, Alejandro Moreno)... sí, tengo muchos enemigos", aseveró.

"Me extraña que casualmente nomás nos sacan a cuatro funcionarios cuando hay videos de todos... Los secretarios que operaban dinero. Hay programas para fertilizantes, para pesca. Cada Gobernador, a final de cuentas, es un tema de ampliación en lugares donde no hay bancos".

"¿Tiene su conciencia tranquila?", se le insistió.

"Tranquila, tranquila, y las manos limpias. Soy de la senadora que más invierte y más transparenta los recursos; cualquier senador que venga a acusarme, que diga , lo reto a que transparente los recursos que recibimos para gestión, porque yo te puedo comprobar que sobra lo que recibo", afirmó.

"¿Y qué gestión iba a hacer?", se le cuestionó.

"No lo sé. Hay muchos temas que se pudieran haber manejado. Hay algo muy claro: todo se firmaba y se filmaba".

"Usted recibía dinero ¿y a quién lo entregaba?", se le preguntó.

"Tengo diferentes programas. No sé a cuál de todos fue", sostuvo.

"Esto se asemeja al escándalo de René Bejarano", se le dijo.

"No (...). Ahí estamos hablando de un particular recibiendo recursos de otro particular con una cuestión penal de diferente índole. Aquí son cuestiones de gestiones, de trabajo", aseguró.