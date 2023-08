Asegura Xóchitl que AMLO busca eliminarla de contienda

Especial / Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez se dio cita en Tampico en sus actividades como una de los cuatro aspirantes que pasaron a la segunda etapa del Frente Amplio por México

Tamaulipas.- Xóchitl Gálvez asegura que el presidente lo que busca con tanto ataque en su contra es eliminarla de la contienda rumbo al 2024, luego de que en 11 días subió cuatro puntos en las encuestas respecto a las "corcholatas" de Morena.

"Lo que él busca es ver cómo me elimina, cómo me fulmina", afirmó.

Gálvez señala que a López Obrador no le gusta que haya irrumpido en la escena pública.

"Tengo seis semanas apenas y miren ya estamos en buenos números", manifestó.

"Imagínense cuando ya lleve más meses de campaña austera. No hay espectaculares, no hay bardas, no hay acarreados, no se le paga a la gente para que vengan, no se les dan sartenes ni se les dan despensas", ironizó.

La Senadora presume que escaló 4 puntos en las preferencias durante los últimos 11 días, situación a la que atribuye la molestia del presidente.

"No sé si hoy el presidente esté tranquilo o cómo amaneció, porque nunca sabemos el estado de ánimo. No sé si sigue pensando si él es víctima de violencia política en razón de género, espero que alguien de Inmujeres le haya ido a explicar ahí este concepto".

A su llegada a Tampico paseó por el centro junto a los diputados locales del PAN, Edmundo José Marón Manzur y Nora Gómez.

Asimismo, se mostró contenta con la bienvenida que le dieron en el puerto.

"No me había pasado en ninguna ciudad, sí me habían recibido muy cálido, pero, así ya de que llegara la gente al aeropuerto, pues, se ve que se está prendiendo, esto va en aumento", subrayó.

"Y ellos lo que plantean es que los dejen trabajar, que haya estado de derecho, que les digan cuáles son las reglas, que se sienten muchos de ellos intimidados, acosados y les preocupa muchísimo el tema de la seguridad", externó.

La aspiratne a candidata destacó las cualidades que encuentra en Tampico, territorio que ve lleno de bondades.

"Lo que yo les he dicho y he venido planteando,Tampico tiene enormes ventajas respecto a otros lugares en los que estamos".

Se ofrece a pagar multa contra AMLO

Al afirmar que es una mujer productiva, Xóchitl Gálvez, ofreció cooperar a fin de pagar una posible multa que le puedan imponer al presidente, luego que López Obrador ha sido sancionado por ejercer violencia de género en su contra.

"Pues si quiere le mando la lana para la multa ya. Afortunadamente soy una mujer productiva desde hace 31 años, mis hijos chambean, mi hija chambea, entonces, yo le puedo cooperar para la multa, para que ya no se ande victimizando", aseveró.

Reforma publica que el político tabasqueño advirtió que no lo vayan a multar y que de proceder, pediría el apoyo de la gente por medio de una colecta.

Gálvez, criticó que ha sido mencionado por lo menos en sesenta ocasiones en "la mañanera".

"Y eso que tiene ya una prohibición expresa del INE. Es el presidente y le encanta jugar de víctima, no se siente cómodo siendo presidente", lanzó.

"No acaba de entender que el presidente de un país no puede victimizarse con el tema de la violencia política en razón de género, porque él es el que está ejerciendo la violencia hacia mi persona desde el Palacio Nacional", agregó.

La Senado a lo exhortó a que en su papel de presidente y con la información que cuenta de ella, que la denuncie.

"Por eso yo fui muy clara, si tiene algo contra mí, que me denuncie en la fiscalía y que ella sea la que me investigue; pero, se ve que no busca eso, el busca simplemente agredir".

Xóchitl Gálvez, visita hoy el puerto de Tampico dentro de sus actividades como una de cuatro aspirantes que pasaron a la segunda etapa del Frente Amplio por México.