Asesinan a 6 de 7 jóvenes plagiados en Zacatecas

Agencia Reforma

Zacatecas.- Seis de los siete jóvenes plagiados en el sur de Zacatecas desde el pasado 24 de septiembre fueron hallados asesinados este miércoles, según el reporte de familiares de las víctimas y también fuentes judiciales.

El otro plagiado en el Municipio de Villanueva, identificado como Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, fue encontrado con vida y hospitalizado de emergencia desde la mañana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló sólo la localización de Sergio Yobani, y el hallazgo de seis muertos, asimismo que esto ocurrió a unos 15 kilómetros de la comunidad de Soledad, cerca de la localidad de Malpaso, en donde fueron plagiados hace tres días.

"Del reporte médico se desprende que (Sergio Yobani) tiene dos heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y fractura de huesos propios de nariz, se le realizan rayos x y tomografía. Su estado de salud se reporta estable", se especificó.

Se reportó que en el lugar, de difícil acceso al ser un barranco, se localizaron los seis cuerpos, todos de hombres jóvenes.

Sin embargo, la Fiscalía dijo que esperará a agotar los mecanismos de reconocimiento en materia de identificación humana para ver si corresponden a los plagiados.

Pese a ello, familiares de las víctimas aseguraron que éstos sí corresponden al grupo de personas que fueron sacados la madrugada del pasado domingo de un domicilio en el rancho El Potrerito.

El legislador federal Miguel Varela, del PAN, pidió en la Cámara de Diputados un minuto de silencio al asegurar que los padres le confirmaron el multihomicidio.

"(Pido) rendir un minuto de silencio por las víctimas de los jóvenes desaparecidos, ahorita en comunicación con padres de familia se confirma que seis de los siete están sin vida, uno más se encuentra grave en el hospital, pido humildemente a esta Cámara pedir un minuto de silencio por los desaparecidos", expresó.

En el caso del Congreso estatal, también se pidió un minuto de silencio en la sesión en la cual se presentó la comparecencia del Magistrado Presidente del Poder Judicial estatal, Arturo Nahle, al cual acudió el Gobernador David Monreal (Morena).

Desde el día del secuestro, padres de los siete jóvenes decidieron realizar protestas para exigir a las autoridades su actuar, entre ellos diversos bloqueos sobre la Carretera Federal 54.

"Ya me cansé de llorar, me quisieron extorsionar, le dije al que me llamó, que de rodillas le pedía que me entregara a mi hijo, porque él no ha hecho nada; si me está viendo, si me está oyendo, por favor, déjenlo en la carretera, yo voy por él", gritó la madre de Sergio Yobani.

Los otros jóvenes fueron identificados como Jesús Manuel Rodríguez y Gumaro Santacruz Carrillo, de 18 años de edad; Héctor Alejandro Saucedo Acevedo y Diego Rodríguez Vidales, ambos de 17 años; Óscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15, y Jorge René Ocón Acevedo.