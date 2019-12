Asesinan a exedil en Michoacán

Ciudad de México.- En un lapso de 72 horas, los ex Alcaldes Lorenzo Barajas Heredia y Pedro Mendoza Cortés, de Michoacán y Oaxaca, respectivamente, fueron asesinados a balazos en esas entidades.

El último crimen fue el de Lorenzo Barajas Heredia, ex Munícipe de Buenavista (2015-2018), quien fue atacado la madrugada de este viernes al salir de un baile tradicional, según reportes oficiales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el perredista fue atacado cuando pretendía ingresar a su vehículo, cerca de las 4:00 horas, junto con su esposa en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana.

"Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, acudió a un inmueble propiedad de la víctima, lugar donde realizó actuaciones con relación al deceso del exfuncionario municipal, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego", detalló FGE.

"Lorenzo Barajas fue auxiliado por su esposa y llevado a su domicilio, lugar donde un médico particular confirmó el deceso, motivo por el que se dio aviso a la Fiscalía Regional."

Este Municipio de la región de Tierra Caliente se ha caracterizado por su violencia contra políticos, pues en 2018 dos titulares de este mismo Ayuntamiento fueron asesinados.

En junio, el alcalde interino Javier Ureña González, quien había tomado el lugar de Barajas Heredia mientras este buscaba reelegirse, fue asesinado en la comunidad 18 de marzo.

Un mes después, Eliseo Delgado Sánchez fue ultimado por presuntos sicarios cuando comía en un restaurante a 19 días de haber ganado su candidatura como Alcalde de Buenavista.

El otro ex Alcalde asesinado es Pedro Mendoza Cortés, quien gobernó Santo Tomás Tamazulapan, cuando se encontraba afuera de su casa en la Colonia Centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

De acuerdo a reportes locales, el integrante del PAN fue atacado el pasado miércoles por un comando sobre la calle Santa Lucía.

"Lamento la inseguridad que vivimos a d iaro, deseo pronta reisgnación a sus familiares y amigos", confirmó el crimen Natividad Díaz, diputada federal del PAN.