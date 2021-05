Asesora Bolivia a México en materia de litio

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Bolivia está asesorando a México respecto a la explotación del litio debido a la experiencia que tiene ese país en esta actividad.

"Acerca del litio, vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto. Con la visita del Presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la Nación, qué es lo que más conviene. Ellos tienen experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clouthier, de Economía, establecer comunicación con el Gobierno de Bolivia con ese fin", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que ya se avanzó en un primer estudio que podría definir la política de México respecto a este mineral.

"Ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va ser la política que va a aplicar el Gobierno de México. A partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, porque es una explotación nueva, no es el petróleo, no es gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no.

"Es algo nuevo de mucho valor y utilidad por el desarrollo tecnológico del mundo. Ya estamos estableciendo una política y se va dar a conocer en su momento", añadió.

El 24 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Administración analizaba incrementar la participación del Estado en la explotación de litio.

Conocido como el "oro blanco" o "petróleo del futuro", el litio es utilizado en nuevas tecnologías para celulares, baterías para coches eléctricos y medicamentos, y muchos de los yacimientos ya fueron concesionados a particulares.

Desde 2012, la minera canadiense Bacanora Minerals Ltd y la china Ganfeng Lithium Ltd obtuvieron 10 concesiones, con vigencia de 50 años, para explorar y explotar 100 mil hectáreas en Bacadéhuachi, Sonora, y para ello conformaron el consorcio Sonora Lithium. La japonesa Hanwa aportó después 25 millones de dólares de capital.

Las reservas probables y probadas de este proyecto suman 243 millones de toneladas, correspondientes a 4.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. La firma Mining Tecnology lo posiciona como el proyecto individual con más reservas en el mundo.

Ese mismo día de marzo, durante una visita a México, el Presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió al tema del litio.

Sostuvo que el golpe de Estado que obligó al ex Presidente Evo Morales a dejar su país tuvo, entre otros objetivos, permitir que empresas extranjeras pudieran tener acceso a los yacimientos de litio que existen en su territorio.

"A nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano, que felizmente, con el retorno de la democracia en Bolivia, el Estado recupera", dijo.

Sin embargo, reconoció que Bolivia está abierta a negociar con otros países y retomar las gestiones que ya tenían con Alemania, hasta antes de la crisis política, con la finalidad de industrializar el mineral.

"Estamos reiniciando todas estas negociaciones que se tenían con Alemania y, bueno, por qué no, abrirnos también a otros países que pudieran hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología para el país", expresó.