Así se escucha el Himno Nacional Mexicano en lengua maya

Yucatán





Niños de comunidades de Yucatán entonaron el Himno Nacional Mexicano en lengua maya, esto como parte de un concurso estatal donde participaron escuelas de educación indígena.

En la primera etapa participaron 50 escuelas de diferentes municipios, pero en la gran final fueron 11.

El concurso se llevó a cabo en el teatro Daniel Ayala de la ciudad de Mérida, donde niños mayas llegaron a la capital para demostrar su talento; vestidos de mestizos entonaron las estrofas.

Me siento orgulloso de cantar esta lengua, así como empecé a ver la maya, me gustó mucho aprenderla, aprender de todas las cosas de cómo se habla, además de que me gusta el Himno Nacional, me gusta más cantarlo en maya y lo veo especial porque también he visto que no en muchas localidades se practica esta lengua y me gusta aprenderla”, expresó Cristian Jesús Trejo Chan, niño de 10 años proveniente de la escuela Leopoldo Cabrera de la comunidad de Muna.

La directora de Educación Indígena, Noemy Yolanda Chel Ucán, precisó que este evento lleva realizándose desde hace más de 24 años.

La importancia es que ellos reconozcan que forman parte de una identidad y de los niños que no son maya hablantes que reconozcan y valoren y sobre todo que sepan que en Yucatán tenemos una lengua muy rica que es la lengua Maya”, indicó.

Los ganadores en los planteles de Educación Indígena fueron la escuela primaria “Manuel Alcalá Martín” de Xocén, Valladolid, con el tercer lugar; “José de la luz Mena Alcocer” de Yaxcabá con el segundo lugar y como ganador estuvo la escuela primaria “Juana de Asbaje” del municipio de Tahdziú.

Para la categoría de escuelas primarias generales con el programa Ko’one’ex Kanik Maaya, resultaron victoriosas la escuela “Tiburcio Mena” de Izamal con el tercer lugar; “Julia Ruiz Fuentes” de Mérida en segundo y en primer lugar quedó la escuela “Fabián Sansores” de Tekax.

La directora de Educación Indígena comentó que para próximas ediciones del concurso se tiene ya en la mesa el plan de grabar un disco con los coros de niños que resulten ganadores para poder preservarlos y exponerlos a las demás escuelas.

También agregó que la preservación de esta lengua es importante para Yucatán, pues arrojó que solo el 47% de las personas del interior del estado hablan el maya en su vida cotidiana.

Por lo que, para que la lengua se siga manteniendo, reveló que ya está en planes el incrementar la matrícula de profesoras.