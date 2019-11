Asistirá Mujica a informe de AMLO

Ciudad de México.- El ex Presidente de Uruguay José Mujica asistirá al informe del 1 de diciembre del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.

Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer que el ex Mandatario llegará este fin de semana al País para inaugurar el "Encuentro Latinoamericano: México ante los extremismos", que celebrará la Cancillería el próximo 3 de diciembre.

"López Obrador ha invitado a Mujica para que lo acompañe el 1 de diciembre y estará presente en el evento del Zócalo", expuso.

El funcionario indicó que el encuentro contra los discursos de odio tiene el objetivo de fijar una posición de vanguardia por parte de México sobre el tema de la xenofobia.

"Se ha venido trabajando hace seis meses. La preocupación por los extremismos del odio no es una novedad de la agenda mexicana. Siguiendo la evolución de los extremismos, creímos que era oportuno", dijo.