Asociación Futuro 21 presenta denuncia contra Bartlett por enriquecimiento ilícito

La asociación política Futuro 21, integrada por perredistas y políticos que renunciaron a otros partidos, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por enriquecimiento ilícito, y exigió su renuncia inmediata para que se lleven a cabo las investigaciones.

Antonio Vázquez, integrante de Futuro 21, calificó a Bartlett y su familia como “mafiosos y delincuentes”, y dijo que deben ser investigados por enriquecimiento ilícito.

Futuro 21 es una asociación integrada por los perredistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta, Ángel Ávila, así como Estephany Santiago, Paola Migoya, Ciro Mayen, David Sánchez, Ignacio Pinacho, Arturo Prida, entre otros.

“No nos sorprende que sea multimillonario y que tenga casi mil millones de pesos en propiedades, porque siempre ha estado del lado del poder y ha participado en los peores latrocinios de la historia política de México, lo que nos sorprende es que no tenga el tino y la prudencia y el respeto a la inteligencia de los mexicanos para renunciar y apartarse de su cargo y esperar a que las instituciones del Estado hagan las investigaciones correspondientes”, afirmó Antonio Vázquez.

"Si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere proteger a Manuel Bartlett, nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a tapar estas conductas y las vamos a denunciar siempre que sea necesario. Ellos dos son iguales, hasta en el nombre, pero que no olvide el Presidente que quienes votaron por él, votaron por una transformación. Futuro 21 va a exigir a las instituciones que trabajen”, dijo Vázquez.

En las puertas de la FGR, exigió al fiscal Alejandro Gertz Manero que ponga a trabajar a toda la dependencia, “en estos asuntos que dañan a México, el presupuesto, y que nos hace creer una vez más que los ciudadanos estamos solos”.

Por su parte, Paola Migoya aseguró que Futuro 21 es una organización que levanta la voz “de millones de mexicanos, que hoy se sienten engañados por ese combate a la corrupción que es una simulación, nosotros vamos a alzar la voz, a denunciar que este gobierno ha sido cómplice de la ilegalidad. No podemos ser cómplices ante una omisión del Presidente de la República”, sostuvo.

Tras pedir la renuncia del titular de la CFE, dijo que esta agrupación confía en las instituciones, “queremos que el peso de la ley caiga sobre Bartlett. No queremos que Eréndira Sandoval se convierta en el Virgilio Andrade de esta administración, si 30 millones votaron por el cambio, queremos que esto sea una realidad”.

Recientemente una investigación de la periodista Arelí Quintero reveló que Manuel Bartlett omitió declarar ante la Secretaría de la Función Pública su relación con 12 empresas a nombre de familiares, una de ellas con un contrato con el gobierno para brindarle servicios para el sector eléctrico.

Según esa información, Bartlett habría creado al menos 10 empresas entre el 2001 y el 2017, periodo en el que ocupó el cargo de senador de la República.

Algunas de las propiedades no declaradas estarían a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, su pareja desde hace 20 años, y de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez.





Fuente: www.eleconomista.com.mx