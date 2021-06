‘Aspiración presidencial no guía mis tareas; 2024 no es lo de hoy’: Ebrard

Excélsior

“2024 está muy lejano aún”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respecto a sus aspiraciones presidenciales.

Cuestionado sobre si el caso de la Línea 12 podría afectar su intención de convertirse en candidato a la presidencia en tres años más, Ebrard rechazó que ello le inquiete o sea lo que guíe su labor como funcionario.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo, para mí ese tema está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede.

"No me anima o no es lo que guía mis tareas, siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como ustedes ven lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz y eficiente y esa es mi tarea. 2024 está muy lejos no es lo de hoy, hay que cumplir la encomienda”, subrayó.

Entrevistado luego de encabezar el anuncio de la participación de México en la Expo Dubai 2020, a celebrarse a partir de octubre próximo en Emiratos Árabes Unidos, el canciller reiteró lo expresado ayer luego del informe preliminar sobre las causas del desplome de un tramo de la llamada Línea Dorada el pasado mes de mayo, que cada una de las etapas de construcción entre 2008 y 2012 cuando fue Jefe de Gobierno, implicó toma de decisiones de forma colegiada con la participación de especialistas.

“Lo que yo compartí ayer es lo que tengo que informar, cómo se hizo esta obra, porque es una obra muy grande en la que participan muchos cuerpos técnicos y habrá que dicen respecto a algo que es preliminar y vamos a ver cómo evoluciona la información”, dijo.

Marcelo Ebrard manifestó de nueva cuenta su disposición a declarar e informar sobre este tema, si así se le requiere, en cualquier momento.

"Aquí estoy a sus órdenes”, apuntó.