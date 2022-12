Astudillo renuncia a consejo de PRI tras albazo de Alito

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El albazo que impulsó anoche Alejandro Moreno para prolongar su gestión al frente del PRI hasta 2024 propició las renuncias de dos integrantes del Consejo Político Nacional, el órgano que convalidó la maniobra de 'Alito'.

Héctor Astudillo, ex Gobernador de Guerrero, y Mario Moreno Arcos, ex candidato al Gobierno de esa entidad, anunciaron este martes sus renuncias.

"No aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta", avisó Astudillo en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se expresó su paisano Mario Moreno Arcos: "Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones".

De manera sorpresiva, 'Alito' introdujo anoche una reforma que en los hechos le permitirá mantenerse en el cargo hasta las elecciones de 2024. Su gestión iba a concluir el 18 de agosto de 2023.