Asume CJNG ejecución de líder de CTM

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, el número 2 de la CTM.

La manta con la atribución fue colocada ayer en un puente vehicular de Salamanca, donde el secretario general sustituto de la CTM fue ejecutado el sábado a bordo de su camioneta.

"Te dijimos... que con la empresa no se jugaba", escribieron.

En su mensaje, el grupo criminal amenaza con que lo mismo le pasará a quienes no se quieran alinear con la "empresa CJNG".

Dirigen su amenaza también al ex Alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo, a la actual Alcaldesa, Beatriz Hernández y al ex comisario de seguridad de Salamanca, Juan Duarte Ramírez.